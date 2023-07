Desenrola: C6, Caixa e Bradesco limpam o nome de mais de 1 milhão de CPFs com dívidas de até R$ 100

O C6 Bank, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco já limparam o nome de 1,2 milhão de pessoas que tinham dívidas de até R$ 100 junto aos bancos mencionados nesta primeira fase do Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal na última segunda-feira, 17.

Ao todo, segundo informações das instituições, o C6 Bank já limpou 456 mil CPFs nestes primeiros dias do programa, enquanto o Bradesco realizou a baixa da negativação de 621 mil dividas de até R$100, limpando mais de 580 mil CPFs. Até o momento, a Caixa já beneficiou 225 mil clientes.

A instituição informou ainda que nos primeiros dias de Desenrola, já fez 10 mil negociações de créditos à vista e a prazo no âmbito do programa, e 22 mil atendimentos a clientes. Nesta sexta-feira, 21, o banco público abrirá as agências uma hora mais cedo, em um esforço de renegociação tanto do Desenrola quanto de programas do próprio banco.

Caixa Econômica Federal e C6 Bank divulgaram nesta quinta-feira, 17, o número de contemplados pelo programa nas suas instituiçõesFOTO: ANDRE DUSEK/ESTADAO Foto: André Dusek / Estadão

Outros bancos que anunciaram a adesão ao Desenrola logo no início do programa ainda não divulgaram os seus balanços. Ao Estadão, o Banco do Brasil anunciou que a divulgação dos CPFs limpos na primeira semana de programa acontecerá nesta sexta-feira, 21.

O Santander afirmou ainda não ter colhido esses dados e disse não ter uma estimativa de quando serão divulgados. O Itaú não informou quantos CPFs foram retirados do cadastro de restrição a crédito, mas afirmou que desde o início do programa já fechou mais de 160 mil propostas de renegociação com os clientes, registrando um aumento de 65% nos acordos de renegociação de dívidas desde que o Desenrola entrou em vigor.

Nesta fase do Desenrola, os bancos podem retirar de cadastros restritivos os nomes de clientes que devam até R$ 100, o que não significa que as dívidas são perdoadas, mas permite que eles voltem a contrair crédito. Também podem renegociar, com descontos, as dívidas de clientes com renda de até R$ 20 mil ao mês.

Atualmente, serão contempladas apenas as dívidas bancárias, negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Também podem renegociar, com descontos, as dívidas de clientes com renda de até R$ 20 mil ao mês.

Descontos nas renegociações

Nas renegociações, o C6 dará desconto de até 95%, permitirá pagamentos em até 72 parcelas com entrada reduzida, e com juros a partir de 1,2% ao mês. “Teremos ofertas exclusivas e bem competitivas nos pacotes do Desenrola. Todos os devedores devem procurar o C6 Bank para ter acesso a essas condições especiais”, disse em nota o head de produtos do C6, Maxnaun Gutierrez.

“O Programa Desenrola Brasil é resultado de uma parceria muito bem-sucedida entre os bancos e o governo federal, com potencial de recuperar a saúde financeira de milhões de famílias e reintroduzi-las na economia”, afirmou ele.

Já a Caixa está concedendo descontos de até 90% no pagamento de dívidas à vista. Nos parcelamentos, é possível pagar as dívidas em períodos entre 12 e 96 meses, com a primeira parcela em 30 dias e entrada de 10% do valor da dívida.

Além das instituições bancárias que confirmaram a adesão logo após o anúncio do programa, a Zetta, associação sem fins lucrativos fundada pelo Nubank e Mercado Pago, confirmou nesta quinta-feira, 20, a adesão das duas fintechs ao programa juntamente com Picpay e Will Bank.