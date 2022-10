Bancos e petrobras impulsionam Bolsa e valorizam real

O Ibovespa terminou o último pregão desta terça-feira, 18, em alta de 1,87%, aos 115.743 pontos, com impulso das ações do segmento financeiro e da Petrobras, que subiram mais de 2%. A entrada de recursos para a Bolsa levou à valorização do real. Enquanto o dólar à vista terminou o dia cotado a R$ 5,25, queda de 0,91%.

Analistas comentam que a taxa de juro real doméstica elevada, fruto da combinação de Selic em 13,75% ao ano com queda das expectativas de inflação, desestimula apostas contra o real, favorecido também pelo desempenho positivo da economia brasileira na comparação com outros países emergentes.

Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora, afirma que os balanços americanos estão vindo bem, o que estimula o apetite ao risco. “O dólar acaba caindo aqui e se mantém numa faixa confortável para os estrangeiros, entre R$ 5,20 e R$ 5,40″ acrescenta ao frisar que a divulgação de dados fortes da indústria americana, que sugerem mais aperto monetário nos EUA, não chegaram a abalar os negócios.

Um principal tema que pautou investidores foi o de balanços internacionais que começaram a ser divulgados nesta terça com cenários bastante positivos para as companhias. Em geral, os números mostram que as empresas têm conseguido driblar as adversidades da economia global.

Os temores em relação à perda de fôlego do crescimento diante do necessário aperto monetário para debelar a inflação estão no pano de fundo, bem como a crise no mercado de energia global. Aliás, desdobramentos em relação a esse último fator foram o tema da segunda narrativa que predominou entre os investidores hoje.

Apesar do recuo do dólar e de relatos de entrada de capital externo, o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, vê certa cautela do investidor local e estrangeiro com a corrida eleitoral como um empecilho para uma rodada maior de apreciação do real nos próximos dias.

“Como Ibovespa subindo mais de 1%, era para o dólar até ter caindo mais aqui, mesmo com o dia negativo para commodities”, afirma Velloni, que vê possibilidade de uma descida da moeda americana para a faixa de R$ 5,00 assim que se dissiparem as incertezas sobre a condução da política econômica em 2023. “O mercado ainda espera o nome do ministro da Fazenda do Lula, que é o favorito para a eleição”.