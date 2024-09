Bandeira tarifária pode ser revisada após inconsistências no cálculo, diz ministro Silveira

“Isso pode acontecer, são problemas técnicos, objetivos”, disse Silveira, em conversa com jornalistas, ao ser questionado sobre possível revisão da bandeira vermelha.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) identificou uma inconsistência nos dados de entrada do Programa Mensal de Operação (PMO), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esse cálculo se referia ao despacho inflexível da UTE Santa Cruz.