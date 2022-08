Banrisul propõe programa de demissão voluntária que pode envolver até 824 empregados

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) encaminhou um plano de desligamento voluntário (PDV) para análise dos sindicatos, em meio às tratativas relacionadas à data-base dos bancários.

Se aprovado, serão 824 empregados, com preferência aos aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou aqueles que estejam aptos para se aposentar nessa modalidade.

Banrisul encaminha plano de desligamento voluntário para análise dos sindicatos Foto: Alex Silva/Estadão

A informação consta de fato relevante divulgado aos investidores no início desta semana.

Caso seja firmado um acordo entre o banco e as entidades que representam os trabalhadores, o Banrisul afirma que adotará as medidas necessárias para a implementação do PDV e que informará o mercado sobre novos fatos relevantes sobre o tema.