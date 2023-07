Barbie mais cara do mundo custou US$ 300 mil; conheça versões caras da boneca que virou filme

O interesse pela boneca Barbie reacendeu com a proximidade da estreia do longa homônimo, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. O filme chega aos cinemas do Brasil em 20 de julho. E se hoje o brinquedo pode ser encontrado por centenas de reais em lojas - o preço varia com as múltiplas versões da personagem -, algumas edições especiais chegaram a romper a barreira das dezenas - e até centenas - de milhares de reais.

A Barbie mais cara do mundo foi vendida em um leilão em Nova York, nos Estados Unidos, em 2010 por um preço de US$ 302,5 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,4 milhão na cotação desta quinta, 13. Segundo os recordes registrados pelo “Guinness”, o livro dos recordes, esta edição especial da boneca foi desenhada pelo famoso joalheiro australiano Stefano Canturi, que também já fez joias para famosas como Nicole Kidman, Oprah Winfrey e Kylie Minogue.

A Barbie desenhada por Stefani Canturi foi a mais cara de todas a ser vendida em leilão Foto: Barbiemedia

O estilista foi contratado pela Mattel, fabricante da Barbie, para ajudar a promover o lançamento da linha Barbie Basics na Austrália, que apresenta bonecas vestindo roupas comumente disponíveis.

A boneca personalizada tem 11,5 polegadas de altura e usa um vestido de noite preto e um colar de diamante rosa de um quilate, cercado por três quilates de diamantes brancos. No leilão, todos os rendimentos foram doados para pesquisas sobre o câncer de mama.

A Barbie original de 1959

Continua após a publicidade

A Barbie original de 1959 foi a primeira a ser comercializada Foto: Barbiemedia

A primeira Barbie, lançada em 1959, vestindo um maiô listrado, é uma das mais especiais. Há diversas reproduções sendo vendidas na internet, mas a original é rara.

Uma das primeiras Barbie, que foi utilizada e apresentava avarias, foi vendida por mais de 2,8 mil libras esterlinas em 2006 na casa de leilão britânica Christie’s.

Se a Barbie desse período estiver em condições perfeitas, os valores podem chegar até mais de US$ 25 mil (R$ 122 mil).

Karl Lagerfeld Barbie

Barbie especial criada por Karl Lagerfeld Foto: Barbiemedia

Essa Barbie de 2014 é uma parceria com o designer Karl Lagerfeld. A coleção contou com apenas 900 unidades da boneca, o que já é um sinal de que o brinquedo foi feito para colecionadores. Após as vendas no ano de lançamento, a boneca já chegou a ser avaliada em US$ 8 mil (R$ 39 mil reais, na cotação atual)

Continua após a publicidade

Barbie comemorativa aos 40 anos

A Barbie comemorativa dos 40 anos da marca foi vendida por até US$ 85 mil Foto: Barbiemedia

Em 1999, os joalheiros De Beers marcaram o 40º aniversário da Barbie com uma boneca de edição especial. A Barbie está usando um top, uma saia e um cinto decorado com 160 diamantes. Ela foi vendida por US$ 85 mil (R$ 415 mil na cotação atual).