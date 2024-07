Uma empresa sueca está testando um ferry elétrico que se apoia sobre patins e cujo casco sai um metro da água, com o objetivo de transportar passageiros a partir de outubro em Estocolmo. Equipado com três aletas de fibra de carbono sob seu casco e alimentado por uma bateria de lítio, este veículo “é capaz de deslizar por cima da água” se atingir velocidade suficiente, explica Andrea Meschini, que dirige os testes de pesquisa e desenvolvimento do Candela P-12, da empresa sueca de mesmo nome.

O barco mantém sua estabilidade automaticamente graças a sensores que ajustam constantemente as fibras de carbono. Ao se deslocar por cima da água, a embarcação “consome até 80% menos energia que um barco clássico”, afirma seu comandante durante uma demonstração do protótipo, em frente às costas do arquipélago de Estocolmo.

Esta foto, tirada em 3 de junho de 2024, mostra o ferry elétrico Candela P-12, que está planejado para operar como um barco de transporte em Estocolmo, Suécia Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency / AF

Ao eliminar a resistência por fricção e as ondas no casco, o barco consegue navegar mais rapidamente que os modelos convencionais - ele chega a 55 km/h. Em Estocolmo, o "P-12″ cobrirá um trajeto muito utilizado entre o centro da cidade e uma ilha próxima. A travessia durará 35 minutos, a metade do tempo necessário por via terrestre. O contrato assinado com a SL - a autoridade de transporte público da capital sueca - prevê que entre em serviço um único modelo, que poderá transportar até 30 passageiros a partir de outubro..

Apesar das ondas e da agitação provocadas por outros barcos, praticamente não se sente nada a bordo da nave. O barco é “pequeno, rápido, não polui e quase não faz nenhum ruído”, diz o capitão.

“Nossa missão principal sempre foi tornar o transporte marítimo eficiente, sustentável e sem energias fósseis”, afirma Meschini. No entanto, a construção do barco teve, sim, um impacto ambiental: para a extração do lítio, que compõe a bateria do barco, é necessária muita água. Com este modelo, a empresa busca conquistar o transporte público marítimo sem emissões de carbono no plano internacional. O transporte marítimo é responsável por 3% das emissões de gases com efeito estufa no mundo./AFP