Xamãs, monges, casamenteiros: conheça o bilionário batalhão de especialistas dos 1% mais rico

Jag Gill é uma banqueira que vive em Nova York e se tornou CEO do setor de tecnologia. Ela tem um MBA do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e já fundou várias startups. Em 2021, criou uma empresa de tecnologia de inteligência artificial, a Vertru Technologies, que foca nos impactos climáticos e nos direitos humanos nas cadeias de suprimentos.

Seu trabalho exige que ela viaje quase todos os meses do ano da cidade de Nova York para lugares como São Francisco, Los Angeles, Londres, Paris, Estocolmo e Índia. Ela participa de aproximadamente 25 reuniões por semana. E um monge faz parte de sua rotina.

“Há áreas [da minha vida] que quero melhorar”, disse Jag, que preferiu não mencionar o nome do monge que conheceu enquanto estava no Tibet House US, um centro cultural criado a pedido do Dalai Lama, em Nova York. “Há crescimento profissional, sendo uma CEO melhor e uma fundadora melhor. Então ele me ajuda organizando sessões de meditação, nas quais ficamos sentados em nobre silêncio ou podemos conversar.”

Para lidar com o estresse e praticar a atenção plena, Jag participa de um grupo de exercícios de respiração com Angell Deer, um curandeiro xamânico, místico, professor, permacultor, apicultor e palestrante internacional, de acordo com a apresentação do site dele.

Em julho, ela visitou o Instituto Esalen, o famoso espaço para retiros de Big Sur, conhecido por suas conexões com o Movimento do Potencial Humano da década de 1960.

Banqueira bilionária Jag Gill conta com auxílio diário de monge budista que conheceu em centro da cultura tibetana em Nova York Foto: David Longstreath / AP

“Estou lá explorando a respiração e essas novas abordagens, mas tudo está muito impregnado pela cultura tecnológica do Vale do Silício. Tem um cara do Google lá”, afirmou. Ben Tauber, ex-gerente de produto do Google, foi CEO do Instituto Esalen até 2019.

A popularidade das práticas metafísicas em uma indústria que, por outro lado, é baseada na exatidão da matemática dos algoritmos tornou-se uma faceta bem conhecida da vida daqueles na elite do setor de tecnologia. Os fundadores estão sob imensa pressão para transformar ideias de startups em lucros palpáveis para os investidores.

Quem seria melhor para guiá-los nessa jornada do que um xamã? Mas ao mesmo tempo em que Jag interage com uma série de figuras inspiradoras, ela também procura por especialistas com uma perspectiva mais baseada na ciência.

Para superar acordos estressantes, ela trabalha com a “encantadora de CEOs” Sharon Melnick, psicóloga organizacional com doutorado, coach executivo focada no sucesso das mulheres e com uma década como pesquisadora na Harvard Medical School no currículo.

“Quando tenho grandes negociações, ou quando preciso de táticas e estratégias, é para ela que ligo”, disse Jag. “Temos organizado um programa junto com algumas outras mulheres sobre poder e prazer. Estamos aprendendo a como usar a dança, o movimento, o flerte e a conversa interna consigo mesma para estarmos mais presentes no mundo.”

Jag e os colegas estão em busca da otimização da vida cotidiana, com o suporte de um bando de especialistas – muitas vezes gerenciados por um único assistente – que ajudam os extremamente bem-sucedidos a viver mais, fazer mais e perseguir uma perfeição fugaz e intangível em todos os aspectos de sua existência.

Personais farmacêuticos agora ajudam CEOs a hackear suas psiques com chocolates com psilocibina, retiros de ayahuasca, microdoses de LSD e tratamentos de gotejamento intravenoso de cetamina. (Elon Musk é um dos supostos adeptos.) Equipes de médicos particulares, nutricionistas, cientistas, profissionais de bem-estar e treinadores ajudam executivos na busca pela fonte da juventude – com técnicas às vezes horríveis (como no caso do magnata da tecnologia Bryan Johnson, que recebia transfusões de sangue de uma pessoa mais jovem e saudável).

Os xamãs orientam aqueles na diretoria na tomada de decisões difíceis. O lutador e especialista em várias artes marciais Khai “The Shadow” Wu treina Mark Zuckerberg. “Pró-natalistas” recorrem a casamenteiros para garantir parceiros de QI alto para produzir superdotados de elite para um mundo que eles acreditam estar condenado ao colapso social e ambiental.

Nas casas de US$ 100 milhões dessas pessoas extremamente poderosas, equipes enormes de peritos de nicho garantem que os móveis certos estejam na sala, os carros certos estejam na garagem, os brinquedos certos estejam no iate, os vinhos certos estejam na adega e as obras de arte certas estejam nas paredes – mesmo quando os proprietários desses bens de ostentação nem sempre têm ideia do que exatamente estão comprando.

“Andares com amenidades” – parquinhos amplos subterrâneos que se tornaram imprescindíveis nas mansões – criam uma necessidade de mais especialistas. Até mesmo o primeiro imóvel comprado por alguém agora vem com uma academia, uma sala de cinema, uma sala de degustação de vinhos, um ambiente para fumar charutos, uma sala para tratamentos, um salão de beleza, uma piscina, uma sala de jogos e, claro, um quarto do pânico. Cada um desses cômodos significa a contratação de um especialista externo, seja o projecionista ou o consultor de segurança doméstica que garanta a você ficar a salvo de uma invasão domiciliar com conforto.

Preparação do chá de ayahuasca; bebida alucinógena é usada por CEOs em retiros espirituais Foto: Stevens Rehen / Idor

Os corretores de imóveis costumam ser uma das figuras mais onipresentes e confiáveis entre os especialistas dos ricos do mundo. Depois de décadas fechando acordos, eles se tornam quase da família, participando de conversas sobre o mercado durante o jantar em restaurantes e sendo convidados para festas de aniversário. Agora, até o corretor da família está encarando a concorrência de um especialista mais otimizado.

“Se um dos meus clientes estiver interessado em comprar um imóvel, ajudarei identificando quais opções são as mais adequadas energicamente para eles”, disse Wendi Eckstein, mestre de reiki na região de Los Angeles que harmoniza a energia dos indivíduos e dos imóveis de famílias ricas. “Ou se um cliente sente que há uma má-vibração em casa, vou lá e equilibro a energia do lugar.”

A economia dos especialistas em torno dos super-ricos existe em graus variados há décadas, quiçá séculos, porém as motivações para contratá-los e as funções que eles desempenham mudaram. Conforme o materialismo declarado da década de 1980 dava lugar ao perfeccionismo holístico de autoajuda do novo milênio, treinadores de tênis e gurus de feng shui começaram a parecer ultrapassados.

Diante da desigualdade patrimonial cada vez menos ignorável e da hipervisibilidade gerada pelas redes sociais, uma justificativa moral para o consumo ostensivo era necessária. Passar férias em uma casa com diárias de US$ 20 mil na Polinésia – com as babás e assistentes pessoais a reboque – poderia parecer fora da realidade. Mas adicione um biólogo marinho, um curandeiro indígena e um ambientalista para conversar com você sobre o branqueamento dos corais e você estará mais próximo de ser sua melhor versão. O conhecimento deles dá um propósito à sua experiência.

Hoje, essa busca pela otimização ética, moral e profissional está sendo mais uma vez levada à sua conclusão lógica com o surgimento da inteligência artificial, a criação de piscinas de dinheiro como a do Tio Patinhas e uma angústia existencial transbordante.

“Durante a pandemia, muitas pessoas encararam a própria mortalidade”, disse Sharon, cujo livro publicado em 2022, “In your Power: React Less, Regain Control, Raise Others” (Está em suas mãos: Reaja menos, recupere o controle e ajude os outros, em tradução livre), tenta explicar por que CEOs, políticos e magnatas da tecnologia muitas vezes se sentem “impotentes”, ignorados, reativos e como reféns dos outros, apesar de suas vantagens materiais.

“Isso motivou muitos a querer otimizar suas vidas. ‘Quero mesmo viver assim?’ ‘Essa é a única opção?’ Muitos fatores que não estão sob nosso controle nos levam a querer maximizar o que podemos controlar – nós mesmos. Por causa disso, muitos embarcaram numa jornada para ‘otimizar’ o que comem, cuidar de sua saúde mental e entrar em forma. Vemos bastante ênfase nisso nas redes sociais.”

Embora a pandemia tenha levado a maioria de nós a confrontar nossa própria impotência, aqueles que já eram ricos foram mais bem recompensados por sua introspecção. Entre 2020 e 2022, alguém se tornava um novo bilionário a cada 30 horas. Os bilionários como um todo viram seu patrimônio prosperar nos primeiros dois anos da pandemia, mais do que no período de 1987 a 2010, de acordo com um relatório da Oxfam analisando as estimativas da Forbes.

Depois da pandemia, aqueles influenciados pela eficiência capitalista, digamos, do Vale do Silício ou de Wall Street, e pela cultura de autoaperfeiçoamento dos curandeiros do México e da crioterapia nos Alpes Suíços agora têm o impulso e os recursos para colocar amplamente em prática as lógicas dessas ideologias.

“Eles são empresários experientes e administram a própria vida do mesmo modo como fariam com uma corporação ou uma empresa”, disse Richard Kirshenbaum, CEO e fundador da NSG/SWAT (uma agência boutique de branding), escritor e comentarista sobre o estilo de vida do ricos.

Como consequência, as casas deles frequentemente são operadas como resorts de cinco estrelas, de acordo com a Aimée Moreault, assistente pessoal de famílias com patrimônio líquido ultra-elevado (UHNW, na sigla em inglês), ou seja, pelo menos US$ 30 milhões, de acordo com a Knight Frank, empresa do setor imobiliário com sede em Londres.

Segundo ela, caso você tenha a sorte de ser convidado para a casa de alguém com patrimônio de várias centenas de milhões em Malibu, há chances de ser recebido por um diretor de hospitalidade pessoal. Assim como em um resort de luxo, o diretor está lá para ajudar a planejar as atividades diárias dos hóspedes, orientar quais trilhas fazer e preparar as pranchas de surf.

“Eles garantem que exista uma coerência em todas as suas casas”, disse ela. “É sobre criar uma experiência de estilo de vida. É outro aspecto do setor de tecnologia mais jovem.”

Os imóveis na costa, muitas vezes casas de super- ricos, são centros de pesca desportiva, kitesurf, surf e wakeboard – esportes populares entre aqueles que preferem que a diversão esteja impregnada de uma aura de saúde e atividade física. Isso levou a uma demanda por especialistas em esportes aquáticos em tempo integral, que gerenciam os esportes praticados com pranchas e uma variedade de embarcações, ou que levam a família para passear em boias, pescar e andar de jet ski, de acordo com Forrest Barnett, presidente da Hire Society, agência de empregos para funcionários de luxo com unidades em Nova York, nos Hamptons, em Los Angeles e em Santa Barbara.

Segundo ele, animais de estimação exóticos, carros raros e viagens incomuns muitas vezes ganham seu próprio especialista. E, assim como uma empresa da Fortune 500 pode recorrer a uma consultoria, aqueles com recursos ilimitados procuram especialistas que possam aprimorar uma atividade corriqueira.

“Contratei um especialista em jogos para uma vaga permanente e em tempo integral”, disse uma pessoa que trabalha para uma família UHNW e falou sob a condição de anonimato por causa de um acordo de confidencialidade. “Meu cliente queria alguém que fosse o melhor em todos os melhores jogos.”

O assistente pessoal – figura eternizada pela cultura pop em filmes como “O diabo veste Prada” e o incidente em que Naomi Campbell atirou um celular em um funcionário (sem falar de uma acusação recente do guarda-costas de Donald Trump, Waltine “Walt” Nauta) – também está vendo uma evolução nas tarefas atribuídas a ele.

Com dezenas a centenas de especialistas trabalhando para uma única família, o título de assistente pessoal está dando lugar ao chefe de gabinete, uma designação emprestada da política. Combinando negócios com prazer, o chefe de gabinete administra tanto a vida doméstica – instrutor de atividades físicas, nutricionista, consultor de segurança e domador de gatos Savannah –, como também participa das reuniões de negócios de seu “diretor”, escrevendo atas, aconselhando e facilitando os pedidos mais específicos.

No filme 'O Diabo Veste Prada', a personagem de Anne Hathaway, Andy, é a assistente pessoal de sua chefe Miranda Priestly, e sofre com os abusos dela Foto: Divulgação

No entanto, ao contrário dos assistentes executivos de outrora, o chefe de gabinete fica menos sobrecarregado com a função de organizar a agenda. Os assistentes de inteligência artificial agora podem lidar com as tarefas mais negociáveis de agendamento. Graças às reservas feitas on-line, os aspectos mais gerais das viagens tornaram-se moleza para aqueles que não se preocupam com preços.

Grupos exclusivos no WhatsApp ajudam executivos como Jag a conseguir rapidamente tudo o que precisam e organizar reuniões de última hora. Em vez de roubarem o emprego dos assistentes, os avanços na tecnologia proporcionam mais tempo para eles focarem nos aspectos íntimos do trabalho, de acordo com Bethany Burns, primeira imediato do capitão (um título que ela criou para usar no lugar de chefe de gabinete).

O capitão dela é James Watt, o CEO da gigante escocesa de cervejas BrewDog e tema de um documentário da BBC de 2022, cujas alegações de comportamento inadequado foram negadas por Watt.

“A função de assistente tornou-se mais especializada e mais pessoal”, disse ela. “Você é um multiplicador de forças, um tomador de decisões fundamentais e um parceiro de estratégia. Você é uma influência, um executor de projetos e um integrador. Você está garantindo que tudo funcione perfeitamente.”

Em uma reviravolta Wodehousiana, o assistente pessoal também fica encarregado de uma função ainda mais pessoal, digna de Jeeves, o mordomo criado pelo escritor: formador de opinião.

“As coisas mudaram”, disse Nahla Bee, assistente pessoal de famílias UHNW, que vive em Los Angeles. “Antes as pessoas com alto poder aquisitivo tinham uma certa origem e vinham de um certo tipo de família. E geralmente entendiam de luxo desde o nascimento. Agora, muitas pessoas estão se tornando ricas mais velhas ou na juventude pela primeira vez.”

Aimée lembra que, quando os jovens se tornam milionários ou bilionários “da noite para o dia”, encaram uma curva de aprendizagem brusca.

“A costa leste tem muito mais desse dinheiro tradicional que é transmitido à moda antiga. Eles estão um pouco mais acostumados a ter funcionários por perto”, disse ela. “Na costa oeste, eles nem sempre estão acostumados a ter pessoas ao redor deles. Não estão habituados à quantidade de funcionários necessários para administrar os imóveis que estão comprando. Então, há muito o que ensinar para aqueles que só conhecem esse estilo de vida da TV. É preciso educá-los e treiná-los sobre o que significa colecionar arte e o que significa colecionar carros.”

Os cem maiores proprietários de terras do país – bilionários como o barão das telecomunicações John Malone – são donos de uma fatia dos EUA quase do mesmo tamanho da região conhecida como Nova Inglaterra, fora suas propriedades no exterior.

Qualquer um que tenha visto “Downton Abbey” tem uma ideia aproximada do que é preciso para cuidar apenas de uma dessas propriedades. Governantas, mordomos, chefs, babás, motoristas e jardineiros, até mesmo esses empregos tradicionais estão sendo otimizados e indo além das tarefas conhecidas pelo fiel sr. Carson.

“Hoje não se trata apenas de encontrar uma babá, mas uma babá que saiba esquiar, ou uma babá especializada em pedagogia Montessori, Waldorf ou Reggio Emilia”, disse Samantha Lloyd-Gordon, fundadora e CEO do SLG Group, agência de empregos que atende indivíduos UHNW.

“Não é apenas segurar uma criança e fazê-la arrotar. Mas interagir com a criança de uma forma que ela se torne uma pessoa melhor. Não é que isso seja novidade, porém está mais evidente devido às redes sociais e porque todos falamos mais dessas coisas hoje do que no passado.”

Samantha acrescenta que outros trabalhos domésticos comuns com hiper-especificações incluem motoristas com experiência na polícia, treinamento para usar armas de fogo e permissão para carregar uma arma; governantas que também sejam brilhantes lavadeiras; chefs capazes de cozinhar para uma família de quatro pessoas com quatro dietas alimentares diferentes; e, talvez, tutores de arquitetura que possam viajar com crianças madura para a idade.

Até o mordomo está ganhando uma repaginada, trocando o fraque, as luvas brancas e o “boa noite, senhores” por um iPhone e uma indiferença casual de negócios.

“Quando criei minha agência, muitos dos meus clientes preferiam um serviço formal e mordomos convencionais”, disse Philippa Smith, fundadora e diretora da Silver Swan Recruitment. Fundada em 2013, a empresa dela contrata profissionais para chalés de esqui, mansões, iates e jatos particulares daquele 1% global, empregando mordomos com salários anuais de US$ 170 mil a US$ 200 mil, além de benefícios. Já as governantas ganham cerca de US$ 120 mil, enquanto os chefs chegam a receber até US$ 400 mil, disse ela.

“Agora, há uma geração mais jovem de [indivíduos] UHNW, e eles não querem um mordomo de 60 anos. Querem um mordomo que possa arrumar uma mala e também cuidar das tarefas de um assistente pessoal. Querem um mordomo legal, bonito e na casa dos 30 anos.”

Mas a busca da excelência também tem seu lado menos nobre.

“As pessoas só querem o melhor”, disse Philippa. “Parte disso é para se exibir. Parte disso tem a ver com não ficar atrás daqueles com seu poder aquisitivo. Se o seu vizinho tem uma babá que fala russo, mandarim e francês, por que raios você também não tem uma? Há muita competição no mundo da elite, e todos querem mais. Somos uma espécie gananciosa.”