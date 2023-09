BB e Caixa anunciam redução de juros de linhas de crédito após novo corte da Selic; veja o que muda

Logo após o anúncio de um novo corte de 0,50 ponto porcentual na taxa básica de juros pelo Banco Central, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram a redução dos juros de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Nesta quarta-feira, 20, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu levar a taxa Selic para 12,75% ao ano.

No Banco do Brasil, as reduções podem chegar a 0,04 ponto porcentual por mês. No segmento de pessoas físicas, o banco reduzirá as taxas no consignado para funcionários públicos e beneficiários do INSS; financiamento de veículos; automático; salário; benefício; renovação; 13º salário; e cartão de crédito.

Segundo o BB, no consignado do INSS, a taxa mínima cairá de 1,75% mensais para 1,71% mensais. O teto da linha passará de 1,89% ao mês para 1,85% ao mês. Já no consignado público e no crédito estruturado, que conta com garantias, as taxas começam em 1,19% ao mês e em 1,21% ao mês, respectivamente.

No caso do crédito para pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas, o banco oferecerá juros mais baixos nas linhas de desconto de títulos, capital de giro, conta garantida e em outros produtos. Segundo o BB, as reduções variam segundo o grau de relacionamento com os clientes.

As novas taxas para pessoas físicas estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 21. No caso das linhas de pessoas jurídicas, as reduções passam a valer a partir de sexta-feira, 22.

No início de agosto, quando o Copom iniciou o ciclo de cortes dos juros com outra redução de 0,5 ponto porcentual na Selic, o banco também anunciou em seguida uma série de reduções de juros.

“E esse movimento já nos permite estabelecer melhores condições na concessão de crédito, sempre observando as boas práticas bancárias, apoiada em um cenário macroeconômico favorável, somado ao nosso monitoramento permanente das taxas de produtos de empréstimo, com o propósito de estabelecer sempre as condições mais adequadas para nossos clientes”, disse na ocasião a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em uma rede social.

Caixa

Na Caixa, nas linhas de pessoas físicas, o juro médio das linhas de crédito consignado vai cair de 1,61% ao mês para a partir de 1,55% ao mês. Esse dado inclui todas as linhas de consignado que a Caixa oferece, como as destinadas a beneficiários do INSS ou as de consignado privado.

Para micro e pequenas empresas, o banco reduziu em 0,22 ponto porcentual as taxas mensais da linha de capital de giro, que agora começam em 0,99%. Além disso, o prazo de pagamento passa a ser de até 60 meses, com carência de seis meses, a depender da modalidade, acordo com a Caixa.

A instituição também reduzirá os juros das linhas de capital de giro para médias e grandes empresas. No Crédito Especial Empresa Parcelado, a taxa média será de CDI + 0,25% ao mês, ante a taxa anterior de CDI + 0,28% ao mês. No Crédito Especial Empresa Investimento, a taxa passou de CDI + 0,32% ao mês para CDI + 0,29% ao mês, em média.

A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirma em nota que o crédito facilitado acelera a atividade econômica, e que o banco fomenta esse processo. “(As reduções de juros) São medidas que alcançam todos os clientes da Caixa, auxiliando para que as empresas voltem a investir e contratar, e para que as pessoas possam voltar a sonhar e planejar suas vidas”, diz ela.

No começo de agosto, quando o Copom iniciou o ciclo de cortes da Selic, a Caixa anunciou uma redução nos juros do crédito consignado destinado a beneficiários do INSS.