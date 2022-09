BB permite transferências Pix de outros bancos direto de seu aplicativo

BRASÍLIA - O serviço de iniciação de pagamentos está disponível para os clientes do Banco do Brasil a partir desta segunda-feira, 5, informou o BB com exclusividade ao Estadão/Broadcast. A ferramenta dá a possibilidade aos clientes de transferirem seus recursos via Pix de contas de outras instituições financeiras para o BB, direto do aplicativo do banco público. Até o momento, já é possível fazer transferências nesses moldes de 18 bancos, inclusive os maiores, para o BB e a expectativa é de ampliação gradual.

A iniciação de pagamentos é uma ferramenta da terceira fase do Open Finance, lançada em outubro do ano passado, e o BB foi o primeiro grande banco habilitado pelo Banco Central a operar dessa forma.

Esse recurso traz praticidade aos clientes, pois permite transferências de outros bancos sem precisar abrir o aplicativo da instituição em questão e finalizar pagamentos no comércio eletrônico sem deixar a página da loja, cortando etapas. Até o momento, o BC só disponibiliza esse recurso para operações do Pix. Mas o plano é contemplar outras formas de pagamento no futuro.

Com a liberação do serviço, o BB também se torna pioneiro ante outras grandes instituições na oferta da facilidade aos clientes. Embora autorizado a operar como iniciador de pagamentos desde abril, o serviço não estava em pleno funcionamento até esta segunda devido ao desafio de conexão com outros bancos, algo que vem sendo endereçado pelos participantes do Open Finance.

O BB destaca que a transação vai facilitar o uso de sua solução de gestão financeira, chamada Minhas Finanças Multibancos. A solução permite ao cliente que compartilhou dados com o BB via Open Finance consultar os extratos de suas demais contas, e já gerencia R$ 8 bilhões em saldos consolidados.

Clientes do BB poderão transferir seus recursos via Pix de contas de outras instituições financeiras para o BB, direto do aplicativo do banco público. Foto: Leo Souza/Estadão

“A estrutura integrada do Open Finance irá permitir que, no futuro, os clientes escolham o app de banco que mais gostam e centralizem ali a gestão de suas finanças. Já temos um dos apps mais bem avaliados entre os bancos e continuaremos trabalhando para ser essa plataforma que vai centralizar a gestão financeira do cliente”, destaca Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, citando a segurança do ecossistema.

Para fazer as transações via iniciador de pagamentos, não é pré-requisito o consentimento anterior do cliente para que o BB acesse seus dados bancários em outras instituições financeiras. A autorização para o iniciador de pagamentos ocorre na própria jornada, pela autenticação e confirmação do cliente.

“Esse é o primeiro uso do Pix pelo Open Finance que estamos oferecendo ao cliente BB. Outras soluções de pagamento para produtos do BB e de recebimento para empresas virão na sequência”, promete Ribeiro.