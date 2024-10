BB reabre contratações de crédito para pequenos negócios via Procred 360 após publicação de lei

A linha BB Capital de Giro Pronampe Procred 360 é voltada para microempreendedores individuais (MEI) e para empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, com garantia de crédito facilitada do Fundo Gestor de Operações (FGO) e juros equivalentes à Selic mais 5% ao ano.

O limite máximo de contração é de 50% da Receita Bruta Anual (RBA) de 2023 para empresas que tenham mulheres como sócia-dirigente ou sócia majoritária, ou 30% da RBA de 2023 para os demais públicos.