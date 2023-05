B.blend é uma máquina de bebidas prática e moderna para agradar a empresas e seus clientes

Proporcionar uma experiência premium de preparar mais de 35 bebidas em cápsula e 5 tipos de água ao toque de um botão: este é o objetivo da B.blend, a primeira e única plataforma de bebidas em cápsula all.in.one do mundo. Com design moderno, a máquina pode ser instalada em qualquer ambiente empresarial, criando um local agradável, elevando o bem-estar de seus clientes e colaboradores, e tornando a dinâmica de trabalho mais produtiva para todos.

Desenvolvida no Brasil, a B.blend possibilita a empresas oferecer a seus clientes e parceiros um atendimento personalizado. Imagine servir a bebida favorita de cada cliente no momento do fechamento de um contrato, da compra de um produto, em uma reunião ou até mesmo em uma sala de espera? Essa ação pode transformar completamente a experiência ofertada pela sua empresa.

A máquina funciona com o sistema de cápsulas. É possível escolher, por exemplo, um chá, um suco, um refrigerante, ou até um drinque pronto. Basta adicionar a cápsula correspondente e, ao toque de um botão, ela identifica automaticamente qual bebida vai preparar a partir do código de cada produto.

Há refrigerantes como Guaraná e Pepsi, sucos do bemTM, além de cappuccino Suplicy e caipirinha Sagatiba. O modelo en.joy também tem um purificador com cinco tipos de água: natural, fria, gelada, quente e, a mais procurada, água com gás. Já o modelo un.plug produz água gelada, com gás, levemente gaseificada e quente.

E mais: não é preciso se preocupar com a quantidade de água. A máquina entende sozinha como preparar a bebida de maneira ideal e na dose certa.

Beleza e praticidade para ambientes especiais

A versatilidade da máquina a torna atraente para uma variedade de clientes, como, por exemplo, escritórios de advocacia e arquitetura. Ela é capaz de se ajustar facilmente a diferentes configurações de sala de espera e pode ser instalada em áreas de grande circulação de pessoas devido à sua versatilidade. “A B.blend tem um design pensado para que seja parte do ambiente de forma harmônica e moderna”, destaca Sophia Suh, gerente de Marketing e de Inovação da marca.

As cápsulas podem ser encomendadas pelo site. Além de saborosas, elas “também ajudam na gestão do estoque das empresas, já que ocupam muito menos espaço na geladeira ou no armário do estabelecimento”, complementa Sophia.