BC americano multa Deutsche Bank em US$ 186 milhões

O Federal Reserve (banco central americano) impôs uma multa de US$ 186 milhões (cerca de R$ 892,44 milhões) ao Deutsche Bank na quarta-feira, 19, alegando que o banco agiu com lentidão ao corrigir problemas em seus controles de lavagem de dinheiro que o regulador bancário havia identificado em 2015 e 2017.

“O Deutsche Bank teve um progresso insuficiente na remediação”, conforme ordenado, consentido por ele, afirmou o Fed em comunicado. Ao impor a multa ao banco, o Fed emitiu uma nova ordem que exige que o Deutsche “priorize a conclusão” dos controles que deveria ter implementado conforme as ordens anteriores.

O banco central afirmou que a ação foi necessária porque, embora o banco tenha feito algum progresso na implementação de controles mais rigorosos, ele continuava “exposto a níveis elevados de risco de conformidade” no que diz respeito à detecção de lavagem de dinheiro ou violações das sanções dos EUA

Em um comunicado, o Deutsche afirmou que a ação tomada pelo Fed está relacionada à “nossa histórica demora em cumprir ações e acordos de execução anteriores”. No entanto, o banco afirmou que tomou medidas para aprimorar seus controles de lavagem de dinheiro, incluindo a adição de funcionários à equipe que combate crimes financeiros.

O Deutsche tem uma história problemática com reguladores e promotores. Na última década, várias sanções foram impostas ao banco e ele pagou grandes multas por sua falha em combater a lavagem de dinheiro e por acusações de facilitar violações fiscais, manipulação de preços e suborno no exterior.

Em 2017, o banco chegou a um acordo civil de US$ 7,2 bilhões com promotores federais por sua venda de produtos hipotecários tóxicos antes da crise financeira de 2008. O banco também pagou uma multa de US$ 150 milhões a um regulador bancário de Nova York em 2020, parcialmente devido ao seu relacionamento bancário com o financista desacreditado Jeffrey Epstein.

As ordens do Fed de 2015 e 2017 decorreram da relação do Deutsche com a filial estoniana do dinamarquês Danske Bank, que também enfrentou problemas com as autoridades. Os reguladores bancários descobriram que, em suas transações com o Danske Bank, o Deutsche não monitorou adequadamente as transações envolvendo clientes de alto risco. O Deutsche interrompeu suas operações com a filial estoniana do Danske em 2015. No ano passado, o Danske, o maior banco da Dinamarca, se declarou culpado de acusações decorrentes de uma longa investigação de lavagem de dinheiro. O banco também concordou em pagar uma multa de US$ 2 bilhões./NYT