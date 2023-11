Ata do Copom: BC mostra preocupação com incertezas fiscais e pede ‘firme persecução das metas’

Brasília - As incertezas em relação à questão fiscal brasileira, que ganharam mais destaque após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dito que dificilmente o País atingirá o déficit zero nas contas públicas em 2024, pode ter “impactos deletérios sobre a potência da política monetária”, disse o Banco Central na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira, 7.

De acordo com os membros do Copom, o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia.

A meta de déficit zero consta do novo arcabouço fiscal, mas, segundo Lula, o governo não vai comprometer investimentos para atingir esse objetivo - ou seja, não pretende conter gastos em 2024. O chefe do Executivo avalia que um rombo de 0,50% ou 0,25% não é “nada” e reforçou que vai tomar a decisão “que seja melhor para o Brasil”.

Na ata divulgada nesta terça-feira, o Comitê explicou que vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas apresentadas, mas notou que, no período mais recente, cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou a um aumento do “prêmio de risco”. “Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas”, enfatizaram os integrantes do colegiado.

Para a cúpula do BC, projeções de inflação, principalmente no longo prazo, seguem desancoradas Foto: Dida Sampaio/Estadão

Em outro ponto da ata, o colegiado comenta que as expectativas de inflação seguem desancoradas para prazos mais longos e são um fator de preocupação. “O Comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscal e monetário que compõem a política econômica brasileira.”

O documento observa que as projeções de inflação no horizonte relevante (que é mais levado em consideração na definição da Selic) apresentaram alguma elevação e se encontram acima da meta. Dentre os motivos para a elevação, os integrantes do colegiado destacaram a alteração dos preços administrados projetados para 2024 e as trajetórias da atividade econômica, da capacidade ociosa e do mercado de trabalho, que sugerem um hiato do produto mais apertado, com impacto sobre a inflação de preços livres.

O comitê avaliou que houve um progresso desinflacionário relevante, em linha com o que já havia sido antecipado pelo colegiado. Mas ainda assim, conforme a ata, “há um caminho longo a percorrer para a ancoragem das expectativas e o retorno da inflação à meta”. Esse quadro, enfatizaram os membros do Copom, exige serenidade e moderação na condução da política monetária.