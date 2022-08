‘Há preocupação com fiscal do ano que vem pela continuidade de medidas recentes’, diz Campos Neto

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o desempenho fiscal do País tem sido uma surpresa muito positiva, mas alertou sobre o risco de continuidade do aumento de benefícios sociais para além do fim de 2022. Segundo ele, vai ser uma “questão crucial” discutir a continuidade dos programas sociais e a maneira como o governo vai financiá-los.

“Na pandemia o mercado esperava uma dívida bruta de 100% no fim da crise, e a gente vai terminar este ano perto de 78%. No curto prazo teve uma surpresa muito grande”, afirmou, em evento promovido pelo Instituto Millenium.

Campos Neto reconheceu que a inflação foi parte da melhora fiscal, mas destacou que o governo não caiu na tentação de indexar salários do funcionalismo.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

“Há uma preocupação com fiscal do ano que vem pela continuidade de medidas recentes e escrevemos isso na comunicação do Copom. Há preocupação de como vai ser resolvida continuidade de medidas, se continuar, e como vai ser financiado”, completou.

Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que subiu a Selic para 13,75% ao ano, o BC manifestou preocupação com o aumento de gastos promovido por meio da “PEC Kamizaze”, que driblou a lei e turbinou benefícios sociais.

“Então isso é sempre alguma coisa que nos aflige. O que hoje o mercado tem uma ansiedade em entender é como vai ser o fiscal do ano que vem. Se forem continuados, como vão ser financiados? Existe uma ansiedade se tem de ter uma compensação fiscal, e se vai vir junto com uma reforma tributária. E como vai ser uma politica tributária”, declarou.

Os dois candidatos à Presidência da República mais bem posicionados na corrida eleitoral deste ano, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, prometem manter em R$ 600 o patamar mínimo para o Auxílio Brasil em 2023. Lula tem falado em terminar com o mecanismo do teto de gastos, mecanismo que limita o crescimento das despesas à inflação, enquanto a equipe econômica de Bolsonaro realiza estudos para uma meta atrelada à dívida pública.

Como mostrou o Estadão, próximo presidente da República vai receber o “tanque” do caixa do governo mais vazio em pelo menos R$ 178,2 bilhões com o efeito em 2023 das medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro e pelo Congresso, a maior parte de olho nas eleições. A perda de recursos sobe para R$ 281,4 bilhões com a redução do caixa dos governadores e dos prefeitos com a desoneração permanente do ICMS dos combustíveis, energia, transporte e comunicações e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com a inclusão de um possível reajuste no salário dos servidores federais, o valor pode chegar a R$ 306,4 bilhões.