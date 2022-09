BC Europeu cria ‘pontuação climática’ para descarbonização de títulos negociados no mercado

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou nesta segunda-feira, 19, mais detalhes sobre como pretende descarbonizar gradualmente as detenções de obrigações de empresas nas suas carteiras de política monetária, em um caminho alinhado com os compromissos do Acordo de Paris.

Um dos objetivos é reduzir a exposição do Eurosistema ao risco financeiro relacionado ao clima. Isto ocorre na sequência da decisão do Conselho do BCE de julho de 2022 de dedicar as compras de obrigações corporativas do Eurosistema para emitentes com melhor desempenho climático. Além disso, essas medidas apoiam a transição ecológica da economia em consonância com a meta de emissão líquida zero de gases de efeito estufa da União Europeia.

Um dos objetivos do BCE é reduzir a exposição do Eurosistema ao risco financeiro relacionado ao clima Foto: Reuters

A pontuação global do clima que será usada terá como base uma série de fatores, como emissões, ambição climática e disponibilidade de verificação das informações. O primeiro item, por exemplo, analisa o desempenho das empresas em comparação com seus pares em um setor específico, bem como em comparação com todos os emissores de títulos elegíveis. Aqueles com melhor desempenho recebem uma pontuação melhor.

O Eurosistema utilizará a pontuação climática para ajustar as suas ofertas no mercado primário para favorecer os emitentes com um melhor desempenho neste quesito e para impor limites de maturidade às obrigações de emitentes com pontuação inferior.

O BCE começará a publicar informações relacionadas ao clima sobre suas detenções de títulos corporativos a partir do primeiro trimestre de 2023 e informará regularmente sobre os progressos.