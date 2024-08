BC comunica incidente de segurança com chaves Pix sob guarda do banco BTG Pactual

BRASÍLIA - O Banco Central informou nesta quinta-feira, 15, a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e responsabilidade do Banco BTG Pactual. Segundo nota do BC, o incidente se deu “em razão de falhas pontuais em sistemas” da instituição. Em nota, o BTG Pactutal reforçou que não houve invasão a nenhum sistema do banco e que não foram expostos dados sensíveis.

O BC informou que "não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário" e que "as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras". Conforme o BC, aqueles que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificados "exclusivamente" por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição de relacionamento. Nem o BC e nem as instituições usarão outros meios de comunicação aos usuários afetados, como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.

Conforme o Banco Central, incidente relacionado ao Pix no BTG Pactual se deu 'em razão de falhas pontuais em sistemas' e 'não foram expostos dados sensíveis' Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O BC informou ainda que foram adotadas todas ações necessárias parra apurar detalhadamente o caso e que serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação.

“Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação.”

O que diz a nota do BTG Pactual

“O BTG Pactual esclarece que identificou consultas pontuais, a partir da utilização de números de CPFs obtidos fora do sistema do banco, que permitiram a visualização unicamente dos dados de agência e conta corrente vinculados a esses respectivos CPFs. Imediatamente o banco restringiu o acesso a essas informações.

O BTG Pactual reforça que não houve nenhuma invasão a nenhum sistema do banco, e que não foram expostos dados sensíveis, como dados cadastrais, senhas e outros dados sigilosos. O BTG Pactual reforça, ainda, que a segurança das informações é prioridade e está disponível em caso de dúvidas em seus canais de atendimento.”