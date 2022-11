Benefício Caminhoneiro e Taxista: penúltimo pagamento será neste sábado

Publicidade

O pagamento da quinta e penúltima parcela dos Auxílios Caminhoneiro e Taxista será efetuado neste sábado, 19. O valor, de R$ 1 mil por parcela, é pago conforme calendário por crédito em conta poupança digital de titularidade do trabalhador, disponível no aplicativo Caixa Tem. A última e sexta parcela do benefício será depositada no dia 10 de dezembro.

Quinta parcela do Auxílio Caminhoneiro é paga no próximo sábado, 19 Foto: Felipe Rau/Estadão

Leia também TCU recomenda volta do Bolsa Família e aponta incentivo a ‘burlar’ cadastro no Auxílio Brasil

O Benefício Caminhoneiro é pago aos Transportadores Autônomos de Cargas, que estejam com CPF regular e cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), com registro ativo no banco de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) até a data de 31 de maio de 2022.

Já o Benefício Taxista é direcionado aos motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital. O benefício é pago somente a quem estiver com CPF e CNH regulares. Não é necessária nenhuma ação para o cadastramento e recebimento do benefício, e a eventual consulta sobre a inclusão do motorista na relação informada pelo município deve ser feita diretamente à prefeitura.

Ambos os benefícios são destinados para enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados.