Alckmin diz que governo estuda novo benefício para pequenas empresas exportadoras

BRASÍLIA - O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo avalia um novo Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) voltado às pequenas empresas que exportam produtos.

“Estamos discutindo a exportação, estamos avaliando a hipótese de que, para as pequenas empresas, a gente ter o Reintegra, ou seja, a devolução do chamado crédito acumulado”, disse o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A declaração ocorreu a jornalistas após encontro, nesta manhã, com o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo.

“Tinha lá atrás o Reintegra de 3%, depois baixou para 2% e hoje é 0,1%, quase que acabou. Estamos estudando voltar começando pelos pequenos negócios, pelas pequenas empresas; [isso] estimula pequenas empresas a exportarem, e, de outro lado, estimula as exportações de maneira geral”, disse.

Indústria automobilística

Alckmin também mencionou a possibilidade de usar recursos de um “fundo das petroleiras” para tirar de circulação “carros muito velhos”, mediante indenização. A pauta é objeto de estudo dele com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Continua após a publicidade

De acordo com o vice-presidente, a ideia é fazer uma renovação da frota de caminhões e transformar em sucata aqueles com mais de 25 anos de uso. “A renovação de frota de caminhão, a ideia é que o governo compre o caminhão velho para virar sucata, tirar de circulação para reciclagem”, declarou.