Benefícios para o mercado e para os consumidores

O open finance traz grandes vantagens em potencial tanto para o mercado financeiro quanto para os consumidores. “Com o grande volume de informações que estarão disponíveis, as instituições poderão ter mais assertividade e precisão nos cálculos sobre crédito e limites”, descreveu Ivo Mósca, do Itaú.

Ao consentir o acesso de suas informações, o consumidor disponibiliza à instituição um panorama da sua vida financeira nos últimos 12 meses. Isso contribuirá para a redução dos riscos e o maior acesso a crédito.

Alex Silva/ Estadão Blue Studio Foto: Alex Silva/ Estadão Blue Studio

Continua após a publicidade

“Acreditamos que a velocidade das adesões continuará grande, pois um número cada vez maior de pessoas vai entender o valor do consentimento para o gerenciamento financeiro”, ressaltou Edilson Reis, do Bradesco. O open finance desburocratiza, também, a abertura de contas em diferentes instituições, já que os dados cadastrais fornecidos para uma instituição podem ser aproveitados por outra.

O primeiro passo da implantação do open finance ocorreu em 1º de fevereiro de 2021, quando as instituições bancárias participantes compartilharam informações sobre os seus canais de atendimento. Na sequência, houve troca de dados sobre características de produtos e serviços oferecidos, a exemplo dos tipos de conta, empréstimos e financiamentos oferecidos aos clientes.

Na Fase 2, as instituições iniciaram as trocas de informações cadastrais dos clientes, como endereço, renda e dados pessoais. Depois houve o intercâmbio de dados sobre contas, empréstimos e cartões de crédito. Quando chegou a Fase 3, os clientes já puderam realizar pagamentos de contas e transferências bancárias fora do internet banking ou do aplicativo do banco, por meio de um aplicativo intermediário.

Continua após a publicidade

Arte/ Estadão Blue Studio Foto: Arte/ Estadão Blue Studio

Esse tipo de aplicativo, conhecido como agregador financeiro, ganhará novas funcionalidades e possibilidades com a expansão do open finance e a chegada ao sistema de outros tipos de organização. “A ideia é que a pessoa tenha, num só lugar, uma visão fácil e concentrada de toda a sua vida financeira”, explicou Ricardo Gelbaum, do Daycoval.

Para Vilain, da Febraban, a Fase 4 traz ainda maior complexidade ao projeto, por envolver outros participantes e reguladores fora do sistema bancário. “Da parte dos bancos, já começamos a trabalhar nas especificações das APIs e partiremos na se-

Continua após a publicidade

quência para o desenvolvimento e a homologação”, ele descreveu.