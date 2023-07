Benjamin Franklin criou técnicas inovadoras para lutar contra falsificadores de dinheiro

Quando Benjamin Franklin se mudou para Filadélfia em 1723, ele teve a oportunidade de testemunhar o início de um novo experimento arriscado: a Pensilvânia acabara de começar a imprimir palavras em papel e chamá-lo de dinheiro. A primeira nota de dinheiro americano havia sido lançada no mercado em 1690. As moedas de metal nunca permaneciam por muito tempo nas 13 colônias, fluindo incessantemente para a Inglaterra e outros lugares, como pagamento por bens importados.

Nota impressa por Benjamin Franklin Foto: (Department of Special Collections, Hesburgh Libraries of the University of Notre Dame via The New York Times

Várias colônias começaram a imprimir cédulas de papel para substituir as moedas, declarando que, dentro de um certo período de tempo, elas poderiam ser usadas localmente como moeda. O sistema funcionava, mas com dificuldades, como as colônias logo descobriram. Se imprimissem muitas cédulas, o dinheiro se tornava sem valor. E os falsificadores frequentemente encontravam facilidade em copiar as cédulas, desvalorizando o dinheiro genuíno com uma enxurrada de falsificações.

Franklin, que iniciou sua carreira como impressor, era um inventor que também criaria o para-raios e os óculos bifocais, e achou a ideia do dinheiro em papel fascinante. Em 1731, ele ganhou o contrato para imprimir 40 mil libras para a colônia da Pensilvânia e aplicou sua propensão à inovação à moeda. Durante sua carreira como impressor, Franklin produziu uma série de notas barrocas, muitas vezes belas. Ele criou uma placa de cobre com a figura de uma folha de sálvia para imprimir no dinheiro, a fim de dificultar a falsificação: o intrincado padrão de veias não poderia ser facilmente imitado. Ele influenciou vários outros impressores e experimentou a produção de novos tipos de papel e tintas.

Em um estudo publicado no mês passado nos “Proceedings of the National Academy of Sciences”, uma equipe de físicos revelou novos detalhes sobre a composição da tinta e do papel que Franklin usava, levantando questões sobre quais de suas inovações foram destinadas a serem defesas contra falsificação e quais eram simplesmente experimentos com novas técnicas de impressão.

O estudo se baseia em mais de 600 artefatos mantidos pela Universidade de Notre Dame, segundo Khachatur Manukyan, físico dessa instituição e autor do novo artigo. Ele e seus colegas examinaram a moeda americana do século XVIII usando a espectroscopia Raman, que utiliza um feixe de laser para identificar substâncias específicas - como silício ou chumbo - com base em suas vibrações. Eles também utilizaram várias técnicas de microscopia para examinar o papel no qual o dinheiro era impresso.

Alguns dos achados confirmam o que os historiadores já sabiam há muito tempo: a moeda de papel de Franklin contém fragmentos de mica, também conhecida como muscovita ou isinglass. Essas manchas brilhantes provavelmente foram uma tentativa de combater os falsificadores, que não teriam acesso a esse papel especial, disse Jessica Linker, professora de história americana da Northeastern University, que estuda moeda de papel dessa era e não esteve envolvida no estudo. Claro, isso não os impediu de tentar. “Eles produzem falsificações muito boas, com mica colada à superfície”, disse Linker.

No novo estudo, os pesquisadores descobriram que a mica em notas de diferentes colônias parece ter vindo da mesma fonte geológica, sugerindo que um único moinho produzia o papel. A área de Filadélfia é conhecida por sua ardósia, um mineral escamoso que contém mica. É possível que Franklin ou impressores e fabricantes de papel associados a ele tenham coletado a substância usada em seu papel localmente, disse Manukyan.

Quando examinaram a tinta preta em algumas das notas, entretanto, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que ela parecia conter grafite. Para a maioria dos trabalhos de impressão, Franklin tendia a usar tinta preta feita de óleos vegetais queimados, conhecida como “lampblack”, disse James Green, bibliotecário emérito da Library Company of Philadelphia.

Ele suspeita que o grafite seria difícil de encontrar. “Então, o uso de grafite por Franklin na impressão de dinheiro é muito surpreendente, e o seu uso em notas impressas já em 1734 é ainda mais surpreendente”, disse Green. Poderia o uso de tinta de grafite ter sido uma forma de diferenciar o dinheiro real das falsificações? As diferenças de cor entre o grafite e o “lampblack” provavelmente teriam sido sutis o suficiente para tornar essa tarefa difícil, disse Green. Em vez disso, podemos estar observando outro exemplo da criatividade de Franklin. “Isso me sugere que quase desde o início, ele estava usando seus contratos de impressão de dinheiro como uma oportunidade para experimentar uma variedade de novas técnicas de impressão”, disse ele.

Para entender mais claramente a intenção de Franklin, análises adicionais de documentos impressos da época seriam úteis, disse Joseph Adelman, professor de história na Framingham State University, em Massachusetts. “A comparação que eu mais gostaria de ver seria com outras publicações de Franklin”, disse Adelman. “Para testar realmente essa teoria - será que Franklin tinha essa reserva separada de tinta?”

Em pesquisas futuras, Manukyan espera colaborar com estudiosos que tenham acesso a coleções maiores de moeda de papel americana do início do século XVIII. Essas técnicas podem ser muito valiosas no estudo da história, disse Linker, se cientistas e historiadores puderem trabalhar juntos para identificar as melhores questões a serem respondidas. “Eu tenho perguntas sobre uma série de tintas. Há um verde realmente estranho em algumas notas de Nova Jersey”, disse ela, referindo-se ao dinheiro impresso por um contemporâneo de Franklin. “Eu adoraria saber do que é feita essa tinta verde.”/NYT