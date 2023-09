O Bentley Mulsanne é considerado um dos carros mais luxuosos do mercado. O veículo já chegou a ser vendido por 324 mil euros (R$ 1,6 milhão, na cotação atual), com 7 mil unidades produzidas entre 1950 e 2020, quando deixou de ser fabricado pela montadora inglesa Bentley. Apesar de tamanha exclusividade, o sedan tem enfrentado nos últimos dias uma “disputa” nas redes sociais com carros populares, trem e até mesmo uma betoneira.

A brincadeira começou depois que Bentley publicou um vídeo sobre o carro, em que a modelo russa Alla Brutelova apresenta pequenos detalhes do veículo utilizando técnicas de ASMR (sigla em inglês para resposta autônoma do meridiano sensorial), que consiste na reprodução de sons que podem ser considerados satisfatórios por muitas pessoas e provocam sensação de relaxamento. No vídeo, Alla mostra desde o ronco do motor ao barulho de suas unhas no vidro, sussurrando várias vezes “Bentley”.

O vídeo abriu as portas para uma enxurrada de memes nas redes sociais, reproduzindo a publicidade do carro de luxo com outros veículos ou objetos. Um deles foi feito pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo. A paródia, publicada no sábado, 16, alcançou 3,3 milhões de visualizações no TikTok e 6,1 milhões no Instagram, além de quase 2 mil compartilhamentos no X, e chegou a ser republicada entre usuários de fora do País.

No vídeo, o funcionário apresentado pela CPTM como Daniel, mostra um trem da companhia, imitando os gestos da modelo russa e, inclusive, a mesma técnica vocal, repetindo “trem” ao longo do vídeo, conforme apresenta o maquinário. “Quem precisa de um Bentley?”, questiona a legenda da publicação em tom bem humorado.

Os brasileiros não pararam por aí e, surfando na trend, carros populares como Fusca, Saveiro, Celta, Gol, Uno, Monza protagonizaram vídeos comparando os modelos ao sedan de luxo do Reino Unido. Até mesmo uma betoneira em um canteiro de obra entrou para brincadeira e ganhou sua versão de ASMR.

Continua após a publicidade

No exterior, o meme teve a mesma força, sendo reproduzido, inclusive, por militares, que apresentam veículos blindados. Nos Estados Unidos, funcionários de aeroportos reproduziram a publicidade com aeronaves comerciais. Se depender de valor, ao menos neste caso, o avião ganha. Um Airbus a321neo, um dos modelos utilizados em meme, chega a custar US$ 129,5 milhões.