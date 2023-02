Empresa de Buffett compra mais ações da Apple e corta participação em fabricante de chips e bancos

A empresa do bilionário Warren Buffett aumentou seu já substancial investimento na Apple no fim do ano passado, ao mesmo tempo que cortou um novo investimento na fabricante de chips de computador Taiwan Semiconductor e em duas participações bancárias de longa data.

A Berkshire Hathaway Inc. revelou várias mudanças em sua carteira de ações em documentos arquivados na terça-feira, 14, na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos. Muitos investidores seguem de perto as movimentações da companhia, por conta do histórico de investimento notavelmente bem-sucedido de Buffett ao longo das décadas.

A Berkshire comprou quase 21 milhões de ações a mais da fabricante do iPhone durante os últimos três meses do ano passado, totalizando 915,6 milhões de ações no fim de 2022.

Buffett chamou a Apple de uma das quatro gigantes que impulsionam os resultados da Berkshire, embora seja apenas um investimento em ações. Os outros principais impulsionadores da Berkshire são empresas de sua propriedade total: sua unidade de seguros que inclui a Geico, sua empresa de energia que possui vários serviços públicos importantes e a ferrovia BNSF.

Durante o quarto trimestre, a Berkshire cortou seus investimentos na Taiwan Semiconductor, US Bancorp e Bank of New York Mellon. Apenas três meses depois de revelar uma participação de 60 milhões de ações na fabricante de chips, a Berkshire cortou seu investimento na Taiwan Semiconductor para 8,3 milhões de ações.

A Berkshire cortou drasticamente seu investimento no US Bancorp de 52,5 milhões de ações para 6,7 ​​milhões até o final do ano passado. Também cortou novamente seu investimento no Bank of New York Mellon e vendeu mais de 37 milhões de ações durante o trimestre, para ficar com pouco mais de 25 milhões de ações do banco.

Os registros trimestrais que a Berkshire apresentou na terça-feira não deixam claro por quais investimentos Buffett é responsável e quais foram feitos pelos outros dois gerentes de investimentos da empresa, mas Buffett geralmente lida com todos os maiores investimentos da Berkshire no valor de US$ 1 bilhão ou mais. Buffett não comenta regularmente sobre esses registros de ações.

A Berkshire também aumentou um de seus investimentos menores, que foi revelado pela primeira vez há três meses, quando comprou mais de 1,2 milhão de ações da Louisiana Pacific para controlar quase 10% da fabricante de produtos de construção.

Durante os três últimos meses de 2022, Buffett continuou a cortar o investimento da Berkshire na Activision Blizzard, para 52,7 milhões de ações. Ele disse que comprou essas ações como uma forma de apostar que a aquisição da fabricante de videogames pela Microsoft acabaria acontecendo.

O conglomerado liderado por Buffett, com sede em Omaha, Nebraska, também reduziu seus investimentos na mercearia Kroger e na Ally Financial.

O maior investimento de Buffett no ano passado, na produtora de petróleo Occidental Petroleum, permaneceu inalterado durante o quarto trimestre de 2022. A Berkshire detinha 194,4 milhões de ações da Occidental e garantias para comprar outras 83,9 milhões de ações no final do ano.

A Berkshire também comprou quase 2 milhões a mais de ações da Chevron durante o trimestre, o que lhe deu o controle de 8,7% da gigante do petróleo.

Uma das maiores mudanças no portfólio da Berkshire não está refletida nos registros da SEC porque seu investimento na fabricante chinesa de carros elétricos BYD é mantido na bolsa de valores de Hong Kong. Desde agosto, a Berkshire vendeu 95 milhões dos 225 milhões de ações da BYD que comprou de volta em 2008.

Além das ações, a Berkshire possui uma mistura eclética de dezenas de diferentes empresas de manufatura, varejo e serviços. / ASSOCIATED PRESS