‘Efeito Beyoncé’: cantora é considerada responsável pela inflação alta na Suécia

O núcleo de inflação da Suécia foi menor que o esperado em maio, à medida que a lotação de fãs da cantora pop Beyoncé em Estocolmo pode ter conduzido um aumento nos preços de hotéis. Uma medida de preço que exclui os custos de energia e o efeito das mudanças nas taxas de juros aumentou 8,2% em relação ao ano anterior, segundo dados publicados pela Statistics Sweden na quarta-feira, 14.

O número foi mais alto do que a média estimada de 7,8% por uma pesquisa da Bloomberg, assim como os 8,1% que eram esperados pelo Riksbank, o banco central da Suécia. Parte dos aumentos pode ser explicado pela turnê mundial de Beyoncé que está acontecendo neste momento, de acordo com economistas do Danske Bank. A estrela norte-americana levou mais de 80 mil pessoas ao longo de duas noites para a Friends Arena de Estocolmo, e turistas que foram à cidade pelo show provavelmente contribuíram para um aumento inesperado nos preços de hotéis e recreação, explica economista-chefe do banco, Michael Grahn.

Friends Arena, em Estocolmo, foi o local do primeiro show da tour mundial Renaissance, da cantora Beyoncé. Mais de 80 mil pessoas prestigiaram os dois espetáculos na cidade, o que pode ter provocado um aumento nos preços de hotéis e passagens. Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP

“Nós esperamos que esse aumentos surpreendentes sejam revertidos em junho, à medida em que os preços de hotéis e passagens voltem ao normal”, disse Grahn. O banco Danske ainda espera que o Riksbank aumente ainda mais as taxas, já que a moeda sueca permanece fraca e a inflação não desacelerou tanto quanto o banco central gostaria de ver.

Glenn Nielsen, economista do Swedbank, disse que, embora os shows possam ter contribuído para aumentar os custos de acomodação em maio, os aumentos de preços surpreendentemente fortes foram “bastante amplos” e que a forte demanda em geral, bem como as altas pressões de custo, dão aos hotéis a capacidade e a motivação para aumentar os preços.

A leitura ocorre quando as pressões de preço estão diminuindo em todo o mundo, com dados publicados na terça-feira, 13, mostrando que a inflação nos Estados Unidos desacelerou para o seu nível mais baixo desde março de 2021, enquanto os preços para o consumidor na zona do euro subiram menos do que o esperado em maio.

No entanto, os preços suecos permanecem subindo muito mais rápido do que a meta do banco central, e a atual fraqueza da moeda sueca complica a situação para o Riksbank, já que seus esforços são prejudicados pelos custos mais altos dos bens importados, refletindo os desenvolvimentos na vizinha Noruega. A coroa sueca tem estado recentemente a negociar perto dos mínimos históricos face ao euro.

A maioria dos economistas apontou que o Riksbank anunciará um aumento de um quarto de ponto nas taxas de juro em 29 de junho, e os dados de preços mais recentes parecem confirmar essa visão, independentemente de qualquer falha temporária de Beyoncé. “No geral, os números da inflação de maio foram uma decepção e saíram claramente mais altos do que esperávamos”, disse Torbjorn Isaksson, da Nordea. “É um resultado alto, não menos considerando a ampla recuperação, reforçando a visão de que o Riksbank aumentará as taxas em junho./WP