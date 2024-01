Biden e conselheiros discutem melhor política econômica para deter a ascensão de Trump

Com o ex-presidente Donald Trump novamente prometendo proteger a Previdência Social se for eleito, alguns conselheiros da equipe de Biden acreditam que pressionar para reforçar as finanças do programa poderia ajudar a destacar o contraste entre democratas e republicanos na política econômica, mesmo que tal plano não tenha chance de ser aprovado no Congresso. Mas o plano exigiria que Biden expandisse seus aumentos de impostos propostos, embora eles não afetassem as pessoas que ganham menos de US$ 400 mil por ano, disseram essas pessoas próximas ao debate.

A discussão sobre se Biden deve revelar um plano para reforçar a Previdência Social, anteriormente não relatada, reflete um esforço crescente dos principais pensadores econômicos do Partido Democrata para elaborar uma mensagem populista para combater Trump. Parece provável que o ex-presidente ganhe facilmente a indicação do Partido Republicano e vá para a eleição geral com uma vantagem substancial entre os eleitores em questões de bolso.