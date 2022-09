Jorge Paulo Lemann, Eduardo Saverin e mais: saiba quem são os bilionários brasileiros ‘self-made’

A revista “Forbes” divulgou um ranking dos dez bilionários brasileiros considerados “self-made”, ou seja, aqueles que construíram sua fortuna e obtiveram sucesso por conta própria. A lista traz nomes como Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital, Eduardo Saverin, do Facebook, e Luciano Hang, da Havan. Juntos, os dez nomes da lista possuem um patrimônio estimado pela Forbes em mais de R$ 322 bilhões.

A lista segue critérios da Forbes norte-americana, que tem como principal fonte de informação a participação acionária em empresas listadas em Bolsas de Valores. A data de corte da apuração do patrimônio foi o dia 31 de maio deste ano.

Veja abaixo quem são os dez bilionários brasileiros considerados “self-made” pela Forbes.

1. Jorge Paulo Lemann

Posição no ranking geral: 1ª

Jorge Paulo Lemann, 82 anos, tem uma fortuna de R$ 72 bilhões. O dinheiro vem do fundo de investimentos 3G Capital, que controla a Ambev, além de participações da holding Restaurant Brands International, dona do Burger King e da Kraft Heinz, e de outros negócios, como Lojas Americanas e São Carlos Empreendimentos.

2. Eduardo Luiz Saverin

Posição no ranking geral: 2ª

Com fortuna de R$ 52,8 bilhões, Eduardo Saverin, 40 anos, ficou conhecido por ter fundado o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua fortuna tem origem na rede social. Saverin nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012. Ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

3. Marcel Herrmann Telles

Posição no ranking geral: 3ª

Marcel Herrmann Telles, 72 anos, é sócio de Jorge Paulo Lemann na 3G Capital, de onde vem sua fortuna, estimada em R$ 48 bilhões. Os dois empresários são sócios também em outros empreendimentos. Telles é ainda grande acionista da ClearSale, através da Innova Capital.

4. Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Posição no ranking geral: 4ª

Mais um sócio da 3G Capital, de onde vem sua fortuna, Carlos Alberto da Veiga Sicupira, 72 anos, tem patrimônio estimado em R$ 39,85 bilhões. Ele participa do conselho de administração das Lojas Americanas, ao lado de Paulo Alberto Lemann (filho de Paulo Jorge Lemann).

Lemann, Telles e Sicupira trabalham juntos desde 1973.

5. Luciano Hang

Posição no ranking geral: 8ª

O empresário Luciano Hang, 59 anos, fundou a varejista Havan em 1986 ao lado do ex-sócio Vanderlei de Limas. Hoje, ele é o único dono da rede, que tem mais de 100 lojas físicas e mais de 15 mil funcionários, e acumula fortuna de R$ 24,5 bilhões.

6. Alexandre Behring da Costa

Posição no ranking geral: 9ª

Alexandre Behring da Costa, 55 anos, é cofundador da 3G Capital, de onde vem a sua fortuna, estimada em R$ 24 bilhões. Behring também faz parte dos conselhos de administração da Kraft Heinz e da Restaurant Brands International.

7. Miguel Gellert Krigsner

Posição no ranking geral: 16ª

Nascido na Bolívia e naturalizado brasileiro, Miguel Gellert Krigsner, 72 anos, é fundador do O Boticário e acumula fortuna de R$ 16,8 bilhões. Ele ainda tem participação no grupo Scalina, fabricante das marcas Trifil e Scala.

8. Walter Faria

Posição no ranking geral: 17ª

Walter Faria, 66 anos, tem fortuna de R$ 16,7 bilhões, dinheiro que tem origem no Grupo Petrópolis, que tem marcas como Itaipava e Crystal. Ele adquiriu a cervejaria Petrópolis em 1998 e a transformou em uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. A empresa tem capital privado.

9. Jorge Neval Moll Filho

Posição no ranking geral: 22ª

Cardiologista, Jorge Neval Moll Filho, 77 anos, acumula fortuna de R$ 13,6 bilhões, com origem na Rede D’Or, maior grupo hospitalar do Brasil, do qual ele é fundador. Ele continua como principal acionista da companhia após a abertura de capital realizada em 2020.

10. Alceu Elias Feldmann

Posição no ranking geral: 23ª

Alceu Elias Feldmann, 72 anos, tem fortuna de R$ 13 bilhões, com origem no Grupo Fertipar, do qual é fundador. Ele criou a empresa de fertilizantes nos anos 1980.