Bilionários se unem para construir seu próprio ‘oásis’ na Califórnia

SÃO FRANCISCO - Bilionários do Vale do Silício que estavam por trás de uma compra secreta de US$ 800 milhões em terras no norte da Califórnia finalmente divulgaram alguns detalhes sobre seus planos para uma nova cidade ecológica. Eles, porém, ainda precisam conquistar os eleitores e líderes locais céticos.

Após anos evitando escrutínio, Jan Sramek, ex-trader do Goldman Sachs que lidera o projeto, lançou um site chamado “California Forever”. O site descreve o projeto como “uma oportunidade para uma nova comunidade, empregos locais bem remunerados, fazendas de energia solar e espaço aberto” em Solano, um condado rural entre São Francisco e Sacramento que hoje abriga 450 mil pessoas.

Ele também começou a se reunir com políticos-chave que representam a região e que tentaram sem sucesso descobrir quem estava por trás da misteriosa Flannery Associates LLC, à medida que ela comprava grandes extensões, tornando-se a maior detentora de terras do condado.

Um grupo de estrelas do Vale do Silício, incluindo a filantropa Laurene Powell Jobs (viúva de Steve Jobs, da Apple), o cofundador do LinkedIn Reid Hoffman e o investidor Marc Andreessen (cofundador da Netscape) está apoiando o projeto. O New York Times foi o primeiro a reportar sobre os investidores e os planos do grupo.

A California Forever, “empresa-mãe” da Flannery, comprou mais de 202 quilômetros quadrados de terras agrícolas no condado de Solano desde 2018, principalmente na parte sudeste, com parcelas que se estendem de Fairfield a Rio Vista. Segundo o site, Sramek se apaixonou pela área durante viagens de pesca, e ele e sua esposa recentemente compraram uma casa no condado para sua família.

Moradores da região precisam aprovar que terras rurais tenham usam urbano para cidade poder sair do papel Foto: Terry Chea/AP

O projeto realizou uma pesquisa com os residentes no mês passado para avaliar o apoio a “uma nova cidade com dezenas de milhares de novas casas”, uma fazenda de energia solar e novos parques financiados inteiramente pelo setor privado.

Mas para construir algo semelhante a uma cidade em terras agrícolas, o grupo precisa primeiro convencer os eleitores do condado de Solano a aprovar uma iniciativa nas urnas para permitir usos urbanos naquelas terras, uma proteção que está em vigor desde 1984. Autoridades locais e federais ainda têm dúvidas sobre as intenções do grupo.

Dois congressistas da região que buscaram por anos descobrir se adversários estrangeiros ou investidores estavam por trás da compra de terras ao redor de uma base da Força Aérea dos EUA vital para a segurança nacional e a economia local estão furiosos porque a Flannery manteve sua identidade oculta por tanto tempo. O site afirma que 97% de seu financiamento vem de investidores dos EUA e o restante é do Reino Unido e da Irlanda.

“O FBI, o Departamento do Tesouro, todos têm trabalhado para descobrir quem são essas pessoas”, disse o deputado Mike Thompson, que representa grande parte do condado, depois de se encontrar com Sramek. “O sigilo deles causou muitos problemas, perda de muito tempo e gerou muitas despesas.”

Fazenda no condado de Solano, região em que investidores querem construir cidade Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

O grupo de investidores disse que o sigilo era necessário até que fosse adquirida uma quantidade suficiente de terras, a fim de evitar especulações de curto prazo, mas que agora está pronto para ouvir os residentes de Solano por meio de uma pesquisa por correio e pela criação de um conselho consultivo comunitário. Pesquisas anteriores mostraram que os pais da região estavam preocupados com o futuro de seus filhos, disse o site.

“Em vez de assistir nossos filhos partirem, temos a oportunidade de construir uma nova comunidade que atraia novos empregadores, crie empregos locais bem remunerados, construa casas em bairros acessíveis, lidere na preservação do meio ambiente e alimente uma base tributária em crescimento para atender ao condado como um todo”, afirmou.

A Califórnia está em grande necessidade de mais habitação, especialmente casas acessíveis para professores, bombeiros, trabalhadores de serviços e hospitalidade. No entanto, cidades e condados não conseguem determinar onde construir, já que moradores de bairros estabelecidos são contra novas residências, alegando que congestionariam suas estradas e arruinariam seu estilo de vida tranquilo.

De muitas maneiras, o condado de Solano é ideal para o desenvolvimento. Fica 96 km a nordeste de São Francisco e 56 km a sudoeste da capital da Califórnia, Sacramento. As casas no condado estão entre as mais acessíveis na área da Baía de São Francisco, com um preço médio de venda de US$ 600 mil no mês passado.

No entanto, a prefeita interina de Suisun City, Princess Washington, disse que os moradores decidiram deliberadamente proteger espaços abertos e manter a área ao redor da Base Aérea de Travis livre de ocupações devido à sua importância.

Região onde bilionários querem construir cidade fica a pouco menos de 100 km de São Francisco Foto: Terry Chea /AP





Ela está desconfiada de que o verdadeiro propósito do grupo seja “criar uma cidade para a elite” sob a aparência de mais habitação.

“A degradação econômica está por toda parte. Então, por que você precisa gastar mais de um bilhão de dólares para criar uma cidade totalmente nova quando existem tantas outras coisas que podem ser realizadas em toda a área da Baía?”, questionou.

A Flannery irritou ainda mais os moradores em maio, quando processou vários proprietários de terras, acusando-os de conspirar para fixar os preços de suas propriedades. A empresa divulgou que havia comprado ou estava sob contrato para comprar cerca de 140 propriedades por mais de US$ 800 milhões.

Então, na semana passada, os moradores começaram a receber uma pesquisa para avaliar o apoio dos eleitores a “um grande projeto novo” que incluiria “uma nova cidade com dezenas de milhares de novas casas”. A pesquisa perguntava se eles seriam mais propensos a apoiar o projeto se os residentes do condado tivessem prioridade e assistência financeira para alugar ou comprar uma das novas casas.

Thompson, o congressista, ficou pouco impressionado depois de se reunir com Sramek, afirmando que o desenvolvedor estava vago em relação aos detalhes e não demonstrou compreensão ou apreço pelo condado ou seus valores.

Cerca de 140 propriedades foram compradas na região Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

De acordo com Thompson, quando perguntado como ajudaria os moradores a financiar novas casas, Sramek lhe disse que planejava usar “todo o seu conhecimento como homem de finanças” para gerar economias. O desenvolvimento na Califórnia é complicado, mas Thompson disse que Sramek afirmou esperar permissões aceleradas “porque seu projeto é tão bom e suas intenções são tão nobres”.

“Ele não tem um plano, ainda não chegou lá”, disse Thompson.

O deputado John Garamendi, cujo distrito inclui Travis e áreas imediatas ao redor, disse que autoridades da base e do condado entraram em contato há cerca de cinco anos em busca de ajuda para descobrir quem estava comprando as terras. Garamendi ficou chocado ao saber quem estava apoiando o projeto.

“Vocês, bilionários ricos do Vale do Silício, estão envolvidos nisso. É assim que vocês querem operar?” ele disse. “O que eles conseguiram fazer é envenenar completamente o poço.”

Hoffman e Andreessen não responderam aos pedidos de comentários por e-mail, assim como Jobs por meio de sua empresa Emerson Collective. Os desenvolvedores do projeto disseram que protegerão a base militar e que os agricultores que desejam continuar a cultivar em suas propriedades poderão fazê-lo.

A Flannery comprou praticamente toda a terra ao redor da pequena cidade de Rio Vista, disse o prefeito Ron Kott. Ele suspeita que pessoas mais velhas, que compõem metade dos 10 mil residentes da cidade, não apreciarão o aumento do trânsito e do barulho, mas outros podem gostar de cuidados médicos aprimorados, da vida noturna e das compras que uma cidade sofisticada próxima poderia trazer.

“Se for feito corretamente, acho que há muitas oportunidades para o condado. A base tributária aumentará consideravelmente. Portanto, haverá um grande ganho com isso. Os valores das propriedades provavelmente aumentariam ainda mais por aqui. E, assim, acho que sob essas perspectivas é bom”, disse Kott.

“Mas, novamente, acho que você está abrindo mão de uma qualidade de vida que é única nesta região.”