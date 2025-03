Bilionários que ganharam US$ 10 bi por dia em janeiro veem fortunas sumir; Musk perdeu US$ 90 bi

Janeiro pareceu ser o período de lua de mel para os bilionários, que viram sua riqueza aumentar em US$ 10 bilhões (R$ 59 bilhões pela cotação de sexta-feira, 28) todos os dias. Um mês depois, o sonho acabou e o patrimônio líquido deles está despencando.

Durante todo o mês de janeiro, estima-se que as pessoas mais ricas do mundo viram sua fortuna aumentar em US$ 314 bilhões (R$ 1,8 trilhão) − um valor que equivale ao salário coletivo de 15 milhões de trabalhadores. Mas para muitos empresários bilionários, de Elon Musk e Mark Zuckerberg a Jeff Bezos e Larry Ellison, essa alta não durou muito. Seus ganhos já estão desaparecendo.

Elon Musk perdeu US$ 90 bilhões em fevereiro Foto: Jose Luis Magana/AP

O Bloomberg Billionaire Index (Índice de Bilionários da Bloomberg) está repleto de números negativos – todos os líderes mais ricos do mundo em tecnologia, consumo e indústria estão sendo duramente atingidos. No início de fevereiro, o patrimônio líquido de Musk girava em torno de US$ 433 bilhões (R$ 2,5 trilhões); hoje, esse número é de US$ 349 bilhões (R$2,07 trilhões). Zuckerberg, CEO da Meta, caiu de US$ 243 bilhões (R$ 1,44 trilhão) para US$ 232 bilhões (R$ 1,4 trilhão) no mesmo período, e Larry Ellison perdeu cerca de US$ 9 bilhões (R$ 53 bilhões).

Os bilionários da área de tecnologia, em particular, que constituem muitas das pessoas mais ricas do mundo, estão vendo sua riqueza cair. Isso ocorre após o sucesso estrondoso da DeepSeek. A empresa chinesa de tecnologia abalou o mercado, surpreendendo concorrentes como a Meta e estimulando elogios do CEO da Nvidia, Jensen Huang. O modelo R1 revolucionário e de baixo custo da DeepSeek eliminou bilhões do mercado de ações.

Crescimento explosivo do DeepSeek, eliminou quase US$ 100 bi em riqueza

A DeepSeek provocou um tsunami em todo o setor de IA, e os CEOs foram pegos pela onda.

A ascensão da empresa bilionária de IA ao domínio atingiu a Nvidia com mais força - Jensen Huang testemunhou o desaparecimento de US$ 600 bilhões do valor de mercado de sua empresa. A Bloomberg observou que essa foi uma das maiores quedas de ações dos EUA na história do mercado, pois os produtos DeepSeek desencadearam uma venda da Nvidia. O próprio Huang perdeu mais de US$ 20 bilhões, caindo para um patrimônio líquido de US$ 103 bilhões. Isso provocou um efeito dominó em todo o mundo rico.

Coletivamente, estima-se que só a DeepSeek tenha eliminado um total de US$ 94 bilhões (R$ 555 bilhões) dos bolsos das pessoas mais ricas do mundo: líderes tecnológicos. O presidente Ellison registrou uma perda pessoal de US$ 27,6 bilhões - caindo da terceira para a quinta pessoa mais rica do mundo - depois que as ações da Oracle despencaram 14%. Michael Dell também perdeu US$ 12,4 bilhões com a venda da Nvidia, ao lado de Musk, que perdeu US$ 5,3 bilhões, o patrimônio líquido do fundador do Google, Larry Page, que caiu US$ 6,3 bilhões, e o investidor do Google, Andreas von Bechtolsheim, que sofreu uma queda de US$ 5,4 bilhões.

Embora esses números sejam de dar água na boca para a pessoa comum, para os poucos mais ricos isso representou uma pequena redução em sua riqueza. Embora Elon Musk - o homem mais rico do mundo - tenha perdido quase US$ 90 bilhões este ano, ele ainda ocupa o trono do patrimônio líquido global. E os líderes mais implicados nesse colapso ainda mantêm o queixo erguido; Huang pode ter problemas com suas perdas pessoais e da empresa, mas na mais recente chamada de lucros da Nvidia, ele elogiou o DeepSeek.

“É uma inovação excelente, mas, ainda mais importante, é o fato de ter aberto um modelo de IA de raciocínio de classe mundial”, disse Huang, acrescentando que o DeepSeek ‘despertou o entusiasmo global’.

