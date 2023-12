As dez pessoas mais ricas do mundo ficaram ampliaram suas fortunas em 2023, aponta reportagem do The Guardian. Entre os que enriqueceram estão Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Dos 50 mais ricos do mundo, 12 perderam dinheiro em 2023, enquanto o restante teve crescimento de suas fortunas, sem considerar o ajuste para a inflação. Dos 500 primeiros, 77% enriqueceram, diz o Guardian.

Veja ranking dos 10 mais ricos do mundo, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg*

Elon Musk Bernard Arnault Jeff Bezos Bill Gates Steve Ballmer Mark Zuckerberg Larry Page Larry Ellison Sergey Brin Warren Buffett

*Com informações do dia 28 de dezembro de 2023 às 12h30

Musk lidera a lista com um patrimônio líquido estimado de US$ 235 bilhões, de acordo com os dados diários que rastreiam as fortunas dos 500 bilionários mais ricos do mundo, compilados pela Bloomberg.

As ações da Tesla, seu principal negócio, mais do que dobrararem este ano, dando-lhe um valor de mercado teórico de quase US$ 816 bilhões. Isso ajudou Musk, o maior acionista da Tesla, a aumentar sua riqueza total em quase US$ 98 bilhões, aumento maior do que o PIB anual de Angola, de acordo com o jornal britânico.

Elon Musk aumenta a sua fortuna em 2023 em valor que supera o PIB anual de Angola, de acordo com o Guardian Foto: Haiyun Jiang/The New York Times

A riqueza de Musk aumentou mais em termos absolutos, mas ele não obteve os maiores ganhos em termos percentuais, o que difere do caso de Mark Zuckerberg. A fortuna do fundador do Facebook aumentou 184%, de US$ 45 bilhões para US$ 128 bilhões, à medida que o valor da empresa-mãe da rede social, Meta, disparou 172% ao longo do ano. Após 2022, quando o valor da Meta despencou, as ações se recuperaram quase completamente.

Os ganhos de 2023 de Zuckerberg não foram os mais rápidos nos 50 primeiros da lista. O proprietário do conglomerado indonésio Prajogo Pangestu desfrutou de um aumento de cerca de sete vezes em sua fortuna, graças a uma grande aposta em energia geotérmica, o que fez com que seu patrimônio chegar a US$ 31,5 bilhões.

Enquanto todos os 14 primeiros aumentaram sua riqueza, o número 15 - o bilionário indiano Gautam Adani - viu sua fortuna cair em US$ 36 bilhões, para US$ 84,3 bilhões. O valor das empresas familiares Adani desabou após um investidor ativista acusar Gautam de “realizar o maior golpe na história corporativa”. O Grupo Adani negou as alegações.

Dos 10 mais ricos, Bernard Arnault, da França, é o único representante que não é americano. Ele possui uma fortuna de US$ 179 bilhões que cresceu US$ 17,2 bilhões graças ao desempenho de seu grupo de luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

A França também tem a mulher mais bem classificada na lista, a empresária e herdeira do império de beleza da L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, que ocupa o 12º lugar após uma alta de US$ 316 milhões, elevando seu patrimônio líquido para US$ 99,1 bilhões.

Entre os russos há o magnata do níquel Vladimir Potanin, que teve alta de quase US$ 2 bilhões em sua fortuna, totalizando US$ 30,6 bilhões. Há também o magnata dos metais e telecomunicações Alisher Usmanov, com US$ 1,88 bilhão a mais, totalizando US$ 20,3 bilhões, além do industrial Alexei Mordashov, com US$ 1,3 bilhão a mais, totalizando US$ 20 bilhões. A participação de Mordashov na operadora turística alemã Tui está congelada sob o regime de sanções, o que significa que suas ações não podem ser vendidas e ele não pode receber dividendos.

O Reino Unido tem 17 dos 500 bilionários mais ricos, em comparação com 189 dos EUA e 52 da China. Dyson foi o britânico mais rico, em 95º lugar globalmente, com uma fortuna de US$ 19,9 bilhões após um aumento de US$ 5 bilhões. Em 97º está Ratcliffe, o magnata petroquímico que aumentou sua fortuna em US$ 8,55 bilhões, totalizando US$ 19,4 bilhões. Essa cifra agora inclui uma participação de £1 bilhão no Manchester United, depois que ele comprou 25% do clube em um acordo nesta semana.