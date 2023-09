Com sede em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Biotrop se transformou numa das líderes em produtos biológicos no mercado brasileiro. Em 2023, o faturamento da companhia deve ser de R$ 679 milhões - cerca de 128 milhões de euros.

Na quinta-feira, 7, o grupo belga Biobest anunciou um acordo para adquirir 85% das ações da companhia brasileira por 532 milhões de euros, ou R$ 2,8 bilhões. A transação deve ser concluída até o fim do ano. O restante dos papéis deve ser adquirido após um período de transição de três anos.

Hoje, a Biotrop é controlada pelo Aqua Capital, gestora de private equity com sede em São Paulo e foco no agronegócio.

Fundada em 2018, a empresa tem cerca de 750 funcionários e, além da sede em Vinhedo, possui uma unidade de produção em Curitiba (PR). A companhia tem também um centro de difusão de tecnologias biológicas, a Bio Oracle, em Santo Antônio de Posse.

Ao longo dos últimos anos, a Bitrop se tornou capaz de oferecer um amplo leque de serviços, como inoculantes, biofertilizantes, bioestimulantes, e biodefensivos, o que fez com que companhia se destacasse no mercado brasileiro.

Com a operação, o Biobest planeja reforçar a sua presença na América Latina e a estratégia de fusões e aquisições, com o objetivo de promover o controle biológico integrado de pragas.