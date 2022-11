Black Friday de imóveis do Santander tem leilão com lance inicial de R$ 25 mil

Publicidade

Apartamentos, casas, terrenos, salas e imóveis comerciais são alguns dos itens do leilão de imóveis realizado pelo banco Santander na Black Friday deste ano, que ocorre em 25 de novembro. A parceria com a Mega Leilões tem lances iniciais a partir de R$ 25 mil.

Para participar, é preciso se cadastrar no site da Mega Leilões. Depois, ver se o perfil do arrematador está habilitado para o lance.

Imóveis estão disponíveis em 14 estados. Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Entre as condições de pagamento, os imóveis podem ser arrematados à vista (sem desconto) ou por financiamento em até 420 meses com taxa bonificada a partir de 9,49% a.a. + TR. No caso de residências ocupadas nas capitais, os leiloeiros devem desocupá-las. Caso não haja desapropriação, haverá reembolso de R$ 5 mil com ITBI, escritura e registro.

As mais de 170 propriedades estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

O lance inicial mais barato é de uma casa de 49 m², no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, por R$ 25 mil. Enquanto o imóvel com lance inicial mais caro é uma casa de 1.140 m², dentro de um condomínio na cidade de Barueri, em São Paulo. O valor mínimo para arrematá-la é de R$ 8.166.200.