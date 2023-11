A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) projeta que as compras da Black Friday movimentarão R$ 15,5 bilhões neste ano. Os números são de pesquisa feita pelo Datafolha a pedido da entidade.

O levantamento mostra ainda que o cartão de crédito deve responder por 44% da movimentação financeira na data, seguido pelo Pix, com 33%, pelo dinheiro em espécie, com 27%, e pelo cartão de débito, com 22% das compras. O boleto deve responder por apenas 5% das compras.

Compras da Black Friday devem movimentar R$ 15,5 bilhões neste ano, segundo Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) Foto: Hélvio Romero/Estadão

“O cartão de crédito continua sendo um protagonista em transações no Brasil. É o grande responsável por ajudar as famílias a gerenciarem seu caixa, seu fluxo financeiro”, disse o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, em coletiva de imprensa sobre os resultados do setor no terceiro trimestre deste ano.

A pesquisa também mostra que os brasileiros pretendem gastar em média R$ 1.380 na Black Friday deste ano. Ao todo, 49% pretendem comprar produtos ou serviços na data.