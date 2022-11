Black Friday: Procon-SP lista 41 sites a serem evitados na hora das compras

Publicidade

O Procon-SP possui uma lista de sites de e-commerce que devem ser evitados pelos consumidores. Segundo a instituição, essas empresas tiveram reclamações registradas, foram notificadas e não responderam ou foram encontradas. A lista também mostra sites criados exclusivamente para enganar o consumidor, que não realizam comércio eletrônico. Com a proximidade da Black Friday, a lista “Evite esses sites” pode ser uma aliada para realizar as compras com segurança.

Procon-SP disponibiliza lista com sites a serem evitados nas compras online Foto: Reuters

Criada em 2011, a lista conta atualmente com 41 sites e teve a sua última atualização em julho deste ano. Confira todos os sites a serem evitados neste link.

A lista é produzida pelo Procon-SP, mas os Procons de outros Estados podem disponibilizar suas próprias listas, que valem ser conferidas antes das compras nesta Black Friday.

Além da consulta, o consumidor também deve conferir outras informações a respeito da empresa em que está comprando online. Confira algumas dicas do Procon-SP abaixo:

– Procure no site a identificação da loja (razão social, CNPJ, telefone e outras formas de contato, além do e-mail). Cheque se essas informações estão corretas

Continua após a publicidade

– Prefera fornecedores renomados ou recomendados por amigos ou familiares

– Desconfie de ofertas vantajosas demais

– Não compre em sites em que as únicas formas de pagamento aceitas são o boleto bancário e/ou depósito em conta

– Leia a política de privacidade da loja virtual para saber quais compromissos ela assume quanto ao armazenamento e manipulação de seus dados

– Imprima ou salve todos os documentos que demonstrem a compra e a confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios, etc)

Em caso de problemas com o comércio eletrônico, o consumidor pode registrar uma reclamação com o Procon de seu Estado. Para saber mais sugestões de como fazer compras seguras nesta Black Friday, acesse a matéria neste link.