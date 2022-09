Um brinde e um livro ao BNDES pelos seus setenta anos

No meio da atual barafunda nacional, passou, de certa forma meio batida, uma data importante: os 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Instituições, como as pessoas, passam por fases boas e por outras ruins. Ingressei nessa casa há 38 anos.

No banco, é possível um dia tomar um café com uma pessoa altamente especializada em temas de gestão de risco; almoçar depois com alguém que saiba tudo sobre o mercado de capitais; ter uma reunião à tarde com três craques no tema de saneamento; e tomar o metrô no final do dia com um amigo que seja um dos maiores especialistas do País em sistemas ferroviários. E tudo no mesmo prédio.

O fato de que uma instituição com essa característica, por conta de disputas políticas, tenha sido vilipendiada sob o falso argumento de que se negaria a abrir a famosa “caixa-preta” (na época, já aberta há anos) é apenas um exemplo de como o Brasil realmente se perdeu em algum momento da década passada.

FILE PHOTO: A man walks past the logo of Brazilian Development Bank (BNDES) at the entrance of its headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, January 11, 2017. REUTERS/Nacho Doce/File photo

Com motivo de se cumprirem as sete décadas desde o nascimento da instituição, em 1952, um grupo dos seus funcionários, com expertise nos mais diversos temas, publicou recentemente o livro O Labirinto Visto de Cima: Saídas para o Desenvolvimento do Brasil (Editora Lux).

Nele, um conjunto de 42 funcionários, todos eles ativos ou licenciados da instituição, ao longo de 20 capítulos, apresenta as suas propostas para o País, que vão da política fiscal ao resgate da economia criativa; aborda a necessidade de termos uma economia que encare o desafio da sustentabilidade e enfrente o desmatamento, inclusive as questões do setor de logística; e discute desde os desafios da inovação até as sugestões de políticas sociais para os setores de saúde, educação e segurança pública, apenas para citar alguns dos temas.

O elemento que motivou os diversos autores do livro a se congregarem para tratar dos temas desenvolvidos foi a crença de que instituições importam – e de que o BNDES importa. Ele se caracterizou por ter sido um elemento relevante da reflexão sobre as grandes questões nacionais. Ao mesmo tempo, dele emanaram temas cruciais para a evolução econômica do nosso país.

Portanto, nada mais natural que, diante dos desafios colocados para o futuro, tais como a economia verde ou o desenvolvimento no mundo pós-covid, alguns dos técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2022, ao se cumprirem os 70 anos da instituição, brindem uma modesta homenagem a esta apresentando para debate ideias e propostas acerca de suas áreas de expertise.