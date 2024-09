BNDES anuncia linha de R$ 2 bilhões para data centers no Brasil

BRASÍLIA - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quarta-feira, 11, uma linha de crédito específica para investimento em data centers no Brasil. O orçamento será de R$ 2 bilhões e integra a Missão 4 da Nova Indústria Brasil.

PUBLICIDADE Segundo o governo federal, a nova linha de crédito é formada por recursos do BNDES e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, gerido pelo Ministério das Comunicações. Segundo Mercadante, para projetos nas regiões Norte e Nordeste, a taxa de juros será de 6,13%. Para as demais regiões, a taxa será de 8,5%. “É um setor que vai permitir a gente ter mais soberania de dados; vai estimular serviços de dados para sustentar essas atividades na área de software, e nós precisamos fomentar no Brasil todo serviço associado ao data center”, afirmou Mercadante durante a Cerimônia Nova Indústria Brasil - Missão 4: Indústria e Revolução Digital, realizada no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento.

Segundo Mercadante, investir em inteligência artificial será 'decisivo' para a economia e para o Brasil Foto: Wilton Júnior/Estadão

“É um serviço que encomenda e demanda energia limpa e renovável, onde o Brasil tem gigantesca vantagem competitiva e que vai ajudar a atrair investimentos mais estruturantes nesse segmento da transformação digital, que é decisivo para o futuro da economia brasileira”, complementou.

Na avaliação do presidente do BNDES, o País pode liderar no segmento. “Agora, nós vamos credenciar no BNDES, queremos conteúdo nacional e queremos serviços encomendados e contratados aqui. Vamos sair com uma linha auxiliar junto com o data center para fazer”, disse. Segundo Mercadante, investir em inteligência artificial será “decisivo” para a economia e para o Brasil.

Na cerimônia, o BNDES também anunciou, em conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), novas linhas para apoiar planos de digitalização de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). A ação integra a modalidade de Transformação Digital do Programa Brasil Mais Produtivo, que busca a digitalização dos negócios com a consultoria do Senai.