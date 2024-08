BNDES aumenta em 196% aprovação de crédito para o Nordeste no primeiro semestre

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aumentado em 196% a aprovação de crédito para a região Nordeste no primeiro semestre deste ano.

Entre janeiro e junho de 2024, foram aprovados R$ 7,7 bilhões em crédito para o Nordeste, ante R$ 2,6 bilhões no mesmo período de 2023. Os desembolsos para a região somaram R$ 6,9 bilhões no primeiro semestre, maior desempenho semestral desde 2019. O resultado representa uma alta de 47% ante o volume registrado no primeiro semestre de 2023, quando os desembolsos totalizaram R$ 4,7 bilhões.

A expansão dos investimentos na região é tema de um encontro organizado pelo BNDES nesta terça-feira, 6, com representantes do Consórcio Nordeste, Sudene, secretários de estado da Região Nordeste, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

Desembolsos do BNDES para o Nordeste tiveram maior desempenho semestral desde 2019 Foto: Fabio Motta/Estadão

“No encontro, será definido um calendário de fomento por meio de ‘rodas de negócios’, eventos a serem realizados em todas as capitais da região”, divulgou o banco de fomento, em nota à imprensa.

Os dados de desempenho operacional e financeiro do BNDES no primeiro semestre serão divulgados na próxima terça-feira, dia 13.