BNDES aprova financiamento de R$ 1,3 bi para venda de 11 jatos da Embraer para a americana Alaska

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento para a exportação de 11 jatos comerciais E-175 da Embraer para a Alaska, quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos. O montante de R$ 1,3 bilhão cobrirá uma parcela do investimento total da compradora para a aquisição das aeronaves.

Os aviões serão entregues entre 2023 e 2024 para a Horizon, subsidiária da Alaska. Esse é o primeiro financiamento do BNDES à exportação de aeronaves para a Alaska Air Group, empresa que opera duas companhias aéreas: Alaska Airlines e Horizon. A companhia atende mais de 120 destinos na América do Norte e Central.

O financiamento se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A Horizon (importadora) assumirá o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES, gerando divisas nessa moeda para o Brasil.

Como de praxe nas operações diretas do setor aeronáutico, as próprias aeronaves serão utilizadas como principais garantias do financiamento.

“O apoio à exportação é essencial para impulsionar a competitividade nacional, gerar empregos e contribuir para a balança comercial”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Embraer, Antonio Carlos Garcia, “a exportação dessas aeronaves tem caráter estratégico para a Embraer e a atuação do BNDES tem sido fundamental para uma maior inserção internacional dos produtos brasileiros de alto valor agregado tal como o setor aeronáutico”.