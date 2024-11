BNDES Fundo Clima aprova em 7 meses 2,5 vezes o valor aprovado em toda sua história

“O BNDES está empenhado integralmente na indução do desenvolvimento sustentável e na mitigação dos efeitos climáticos, prioridades no governo do presidente Lula. Foram R$ 7,3 bilhões aprovados para energia eólica, solar e biogás, mobilidade urbana, eletrificação de frota de ônibus, VLT, além de financiamentos à indústria verde e a projetos de florestas nativas. Tudo isso com a geração de mais de 15 mil empregos verdes”, disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo Mercadante, a demanda de R$ 167 bilhões para projetos de produção de combustíveis sustentáveis dão a medida do potencial do mercado e da oportunidade do Brasil em liderar o processo global de descarbonização. “Somos líderes globais da agenda de biocombustíveis há mais de 50 anos e a demanda para entrarmos nos combustíveis sustentáveis está muito forte. Por isso, precisamos, pelo menos, dobrar os recursos do Fundo Clima, como já está previsto no orçamento do ano que vem”, afirmou.