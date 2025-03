Opinião | Combinação entre financiamento do BNDES e mercado privado continua fundamental para desenvolvimento

No mercado financeiro privado, as empresas captaram R$ 541 bilhões entre janeiro e setembro de 2024, maior volume da série iniciada em 2012, e 15,9% superior ao período homólogo de 2023. As emissões de debêntures chegaram a R$ 325,6 bilhões, especialmente em infraestrutura e gestão ordinária. A distribuição por setores aponta para energia elétrica com 23,5%, transporte e logística com 16,5%, e saneamento com 8,6%.

Essa expansão ocorreu concomitantemente ao retorno do BNDES como fomentador da infraestrutura, indústria e serviços. Mais uma evidência de que o BNDES não compete, ao contrário, incentiva o desenvolvimento do mercado de capitais.