Membros do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) dos Estados Unidos realizarão dois dias de audiências a partir desta terça-feira, 6, enquanto investigadores federais de segurança buscam mais informações sobre as circunstâncias que levaram ao dramático estouro em pleno voo a bordo de um jato Boeing 737 Max no início deste ano – um acidente que abalou a confiança do público no transporte aéreo comercial e levou a um novo escrutínio das operações da renomada empresa.

Entre os esperados para testemunhar estão líderes da Boeing, incluindo Elizabeth Lund, a executiva sênior responsável pela qualidade na divisão de aviões comerciais da empresa, e Terry George, um alto executivo da Spirit AeroSystems, a fornecedora da Boeing responsável por fabricar a fuselagem envolvida no acidente. Pela primeira vez, o NTSB também tornará públicos milhares de páginas de documentos que podem oferecer mais insights sobre as falhas que levaram à calamidade de 5 de janeiro, em que um painel de porta se soltou de um avião operado pela Alaska Airlines pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional de Portland.

Embora ninguém tenha se ferido gravemente, as consequências do incidente foram amplas, levando a múltiplas investigações sobre uma empresa que prometeu um foco maior na segurança anos atrás, após dois acidentes com o 737 Max em 2018 e 2019, que mataram um total de 346 pessoas na Indonésia e na Etiópia.

Como parte de sua investigação, os investigadores esperam juntar as peças que levaram ao colapso no processo de fabricação. A Boeing afirmou que já tomou medidas para evitar uma recorrência, incluindo garantir que todo o trabalho nas aeronaves em fase final de montagem seja devidamente documentado.

Investigadores federais e a Boeing entraram em conflito algumas vezes durante a investigação do painel da porta. Em uma audiência em março perante o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado, a presidente do NTSB, Jennifer Homendy, acusou a Boeing de reter informações críticas para a investigação da agência, incluindo os nomes de indivíduos que podem ter trabalhado no painel da porta enquanto o avião estava sendo montado na instalação da Boeing em Renton, Washington.

Imagem de julho mostra painel de porta do avião Boeing 737 Max, do voo 1282 da Alaska Airlines, no laboratório do NTSB, em Washington. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Em junho, a Boeing foi repreendida pelo NTSB por revelar detalhes da investigação sobre o estouro do painel da porta à mídia sem permissão. Empresas e organizações que participam das investigações do NTSB assinam acordos para não revelar publicamente informações sobre as investigações.

Em um relatório preliminar divulgado pelo NTSB em fevereiro, os investigadores determinaram que quatro parafusos projetados para segurar o painel no lugar não foram reinstalados depois que a peça foi removida para que reparos fossem feitos na fuselagem do avião. Os investigadores disseram que não conseguiram localizar a documentação que mostra quem removeu os parafusos e por que eles não foram reinstalados. Oficiais da Boeing disseram que tal documentação não existe.

As consequências do estouro em pleno voo resultaram na decisão do CEO da Boeing, Dave Calhoun, de se demitir, além da saída de outros líderes seniores. Na semana passada, a empresa nomeou o veterano executivo do setor aeroespacial Kelly Ortberg como seu próximo diretor executivo. Ortberg, de 64 anos, assumirá oficialmente na quinta-feira, 8.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) impôs limites ao número de jatos 737 Max que a Boeing pode construir até que esteja confiante de que a empresa está seguindo seus próprios procedimentos para garantir que os jatos sejam seguros.

A ação da FAA não apenas prejudicou a reputação da empresa, mas também afetou suas finanças – na semana passada, a empresa reportou uma perda líquida de US$ 1,4 bilhão no segundo trimestre, mais que o triplo do valor registrado no ano anterior. Sua receita foi de US$ 16,8 bilhões, uma queda de 14% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.