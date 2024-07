Boeing prevê demanda por 44 mil novas aeronaves até 2043, com alta de 3% nas entregas

A fabricante divulgou sua Previsão do Mercado Comercial 2024 (CMO - Commercial Market Outlook) durante o Farnborough International Airshow, um dos principais eventos de aviação do mundo, que ocorre nos próximos dias no Reino Unido.

A Boeing destaca a retomada de tendência do tráfego aéreo quatro anos após a pandemia. Em comparação com 2023, o movimento de passageiros aumentará em média 4,7% ao ano nas próximas duas décadas, de acordo com o CMO.