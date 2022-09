Boeing é multada em US$ 200 milhões por afirmar que modelo envolvido em acidentes era seguro

NOVA YORK - A fabricante de aviões norte-americana Boeing concordou em pagar 200 milhões de dólares após ser acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de prestar falsas declarações sobre a segurança de seu modelo 737 Max, mesmo depois de dois acidentes aéreos. Em comunicado nesta quinta-feira, 22, a agência também informou que o ex-diretor executivo da empresa Dennis A. Muilenburg concordou em pagar mais US$ 1 milhão do próprio bolso pela mesma razão.

A autoridade regulatória acusa Boeing e Muilenburg de afirmarem várias vezes que o modelo não apresentava riscos após os acidentes que mataram mais de 300 pessoas. O primeiro ocorreu em 2018, na costa da Indonésia, com a Lion Air, e deixou 189 pessoas mortas. O outro, no qual 157 passageiros perderam a vida, foi na Etiópia, em 2019, com a Ethiopian Airlines.

Segundo as investigações, as quedas das aeronaves, ambas do modelo 737 Max, foram causadas por uma falha no software de voo MCAS. Ao todo, os dois acidentes aéreos tiraram 346 vidas. Por causa disso, esse modelo de aeronave foi obrigado a ficar sem operar no mundo todo durante 20 meses.

Nesta foto de arquivo, tirada em 30 de outubro de 2019, o então CEO da Boeing, Dennis Muilenburg, chega ao prédio Rayburn antes de testemunhar em uma audiência na frente de legisladores do Congresso no Capitólio, em Washington. Foto: Olivier Douliery/AFP

“Após o primeiro acidente, Boeing e Muilenburg sabiam que o MCAS era um problema de segurança, mas garantiram ao público que o 737 Max era ‘tão seguro quanto qualquer aeronave que já voou’”, lembrou a Comissão, em comunicado. “Então, após o segundo acidente, Boeing e Muilenburg garantiram ao público que não havia erros ou brechas no processo de certificação do MCAS, apesar de relatos em contrário”, acrescentou a agência.

Em janeiro de 2021, a Boeing reconheceu que dois de seus funcionários enganaram um grupo da autoridade de aviação dos Estados Unidos encarregado de preparar o treinamento de pilotos para o software MCAS. A empresa concordou em pagar mais de 2,5 milhões de dólares, incluindo uma multa criminal de 243,6 milhões e 500 milhões para indenizar parentes das vítimas.

A comissão descobriu ainda que a Boeing e Muilenburg violaram as leis de valores mobiliários. Apesar dos acusados concordarem em pagar a multa, eles não admitem nem negam as conclusões da agência, segundo o comunicado à imprensa. /AFP e EFE