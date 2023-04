Mercado sobe estimativa de inflação de 2023 de 5,96% para 5,98%

A projeção do mercado para a inflação de 2023 aumentou de 5,96% para 5,98% no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central (BC). Para 2024, cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a projeção subiu de 4,13% para 4,14%.

A mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana está acima do centro da meta (3%), mas ainda dentro do intervalo que vai de 1,50% a 4,50%.

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a alta de 0,77% em março. Para abril, a estimativa seguiu em 0,59%.

PIB

O Focus mostrou avanço no cenário de crescimento econômico neste ano (de 0,90% para 0,91%). Para os anos seguintes, porém, houve recuo das estimativas. Para 2024, a perspectiva de crescimento do PIB foi de 1,48% para 1,44%. Em relação a 2025, a mediana diminuiu para 1,76%, de 1,80% há uma semana.

O Banco Central elevou sua estimativa para o crescimento do PIB deste ano de 1% para 1,2% no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do mês passado. Já na grade de parâmetros divulgada em março pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, a estimativa do governo para a expansão da atividade em 2023 passou de 2,1% para 1,61%.

O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central projeta inflação de 5,98% este ano Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Selic

A mediana para a Selic no fim de 2023 seguiu em 12,75% ao ano, enquanto para o término de 2024 continuou em 10%.

As projeções para 2025 e 2026 também se mantiveram inalteradas - em 9% e 8,75% ao ano, respectivamente.