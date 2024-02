Boletim Focus: mercado eleva previsão de inflação para 2024 e mantém estimativa de PIB

BRASÍLIA - As projeções para a inflação deste ano subiram de 3,81% para 3,82%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Boletim Focus do Banco Central. A divulgação, que é feita normalmente às segundas-feiras, foi adiada para hoje, devido ao feriado prolongado de carnaval.

Em contrapartida, a previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,50% para 3,51% após ter permanecido estável por 28 semanas. A estimativa para 2026 permaneceu nos mesmos 3,50%, nível igual ao dos últimos 32 Boletins Focus, a mesma taxa de variação esperada para a inflação de 2027. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 foi mantida. A mediana para a alta da atividade deste ano seguiu em 1,60%, ante 1,59% de um mês atrás. Considerando apenas as 40 respostas nos últimos cinco dias úteis, entretanto, a estimativa para o PIB no fim de 2024 variou de 1,62% para 1,61%. Para 2025, o documento trouxe manutenção na estimativa de crescimento do PIB em 2,00%, como já estava um mês atrás. Considerando as 33 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB de 2025 também seguiu em 2,00%.

Estimativa do IPCA para este ano subiu de 3,81% para 3,82%, enquanto a previsão para 2025 registrou avanço de 3,50% para 3,51% após 28 semanas de estabilidade Foto: Agência Brasil

Em relação a 2026, a mediana continuou em 2,00% pela 27ª semana consecutiva. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2027, que se mantém em 2,00% por 29 semanas.

A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,7% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Previsões para a Selic

Além da divulgação da expectativa para o IPCA e o PIB, o documento ainda trouxe perspectivas sobre a taxa básica de juros do país, a Selic. Assim como em edições passadas, as projeções não sofreram alterações. A estimativa para 2024 permaneceu em 9,00%, patamar estável há sete semanas, segundo os analistas. A previsão para 2025 continuou em 8,50% enquanto a projeção para 2026 permanece nos mesmos 8,50% há 27 semanas seguidas. A de 2027 também está em 8,50%.

Rombo fiscal

O mercado também manteve a projeção de rombo fiscal de 2024. Para o déficit primário em relação ao PIB deste ano, a mediana seguiu em 0,80%, mesmo nível de um mês antes.

A Lei Orçamentária Anual de 2024 prevê superávit de R$ 2,8 bilhões neste ano (0% do PIB). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que o governo “dificilmente chegará à meta zero”, até porque o chefe do Executivo “não quer fazer cortes em investimentos e obras”.

A estimativa do Focus para o déficit nominal em 2024 continuou em 6,80% do PIB, ante 7% de um mês atrás. O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A estimativa para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2024 permaneceu em 63,60%, ante 63,25% de um mês atrás.