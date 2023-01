Boletim Focus: mercado volta a prever aceleração da inflação este ano

BRASÍLIA - O cenário para a inflação neste e nos próximos anos continuou a se deteriorar no Boletim Focus, do Banco Central, diante das sinalizações do novo governo de expansão fiscal durante o mandato. A projeção para o IPCA - índice de inflação oficial - de 2023 saltou de 5,23% para 5,31%, ante 5,08% há um mês. Para 2024, a mediana também voltou a subir, de 3,60% para 3,65%, de 3,50% há quatro semanas.

No caso de 2022, por sua vez, a estimativa para a alta do IPCA voltou a arrefecer, de 5,64% para 5,62% - era 5,92% há um mês. As medianas no Focus para a inflação oficial em 2022 e 2023 estão bem acima do teto da meta referentes a esses horizontes (de 5,0% e 4,75%, respectivamente), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central.

Para 2024 e 2025, os números indicados pelo Boletim Focus já estão acima do centro da meta de 3% (margem de 1,5% a 4,5%). Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e de 2024. Mas o BC tem dado ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, atualmente o segundo trimestre de 2024. No Copom de dezembro, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 6% em 2022, 5% em 2023 e 3% para 2024.

Taxa Selic

Com a deterioração das expectativas de inflação, o mercado financeiro também elevou pela segunda semana consecutiva a projeção para a taxa Selic no fim de 2023. A mediana subiu de 12% para 12,25%. Há um mês, era 11,75%. Para 2024, por sua vez, a projeção permaneceu em 9% - era 8,50% há quatro semanas.

No Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, o BC manteve pela terceira reunião consecutiva a taxa Selic em 13,75% ao ano. A autoridade monetária também reforçou o alerta fiscal, citando que há “elevada” incerteza sobre o futuro do arcabouço para as contas públicas. Depois, na coletiva de imprensa do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou que a autoridade monetária olharia o impacto nas expectativas de inflação da maior “sensibilidade fiscal” do mercado.