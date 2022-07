Bolsa acumula ganhos de 4,29% na semana, enquanto dólar recua 5,90%

São Paulo - O Ibovespa encerrou esta sexta-feira, 29, em alta de 0,55%, aos 103.164,69 pontos, no maior nível de encerramento desde 10 de junho (105.481,23). O giro financeiro foi a R$ 31,7 bilhões nesta sessão de fechamento de mês, bem acima do que tem sido observado recentemente.

Na semana, o Ibovespa avançou 4,29% e, no mês, 4,69%: foi o maior ganho semanal desde o intervalo entre 1º e 5 de março de 2021 (4,70%) e, no mês, a recuperação vista em julho, após o mergulho de 11,50% em junho, foi o melhor desempenho desde março, quando o Ibovespa havia avançado 6,06%. Na semana passada, o Ibovespa já tinha subido 2,46%.

A referência da B3 operou nas asas do forte desempenho de Petrobras (ON +6,42%, PN +5,76%), na ponta do índice desde cedo, após os fortes resultados trimestrais e a distribuição recorde de dividendos, anunciados na noite anterior. Por outro lado, alguma frustração com o balanço da Vale (ON -1,33%), também divulgado na noite de ontem, impediu que o Ibovespa fosse mais adiante na sessão, em que os ganhos em Nova York chegaram a 1,88% (Nasdaq).

Na ponta do índice nesta sexta-feira, além de Petrobras, destaque também para 3R Petroleum (+6,88%) e Braskem (+5,04%), assim como para Hypera (+5,19%). No lado oposto do índice na sessão, Americanas ON (-7,22%), Magazine Luiza (-5,15%) e Usiminas (-4,76%).

”Entendemos que a Petrobras obteve ótimos resultados neste segundo trimestre, apresentando crescimento acima de 20% em todas as linhas (receita, EBITDA, lucro líquido) e em todas as comparações (anual e trimestral)”, observa João Daronco, analista da Suno Research. “O lucro (de R$ 54 bilhões) permitiu que a Petrobras anunciasse pagamento de dividendo recorde, de R$ 88 bilhões, ou R$ 6,73 por ação - em duas parcelas, uma no fim de setembro e outra no fim de agosto. Isso representa um yield de cerca de 20% só nesse pagamento”, acrescenta o analista, que viu pontos positivos também no balanço da Vale.

”Embora o resultado da Vale tenha ficado bem abaixo daquele registrado no ano passado, já era amplamente esperado. Ainda assim, acreditamos que a companhia divulgou fortes resultados, superando, inclusive, as expectativas. Quando fizemos a comparação anual, o principal detrator dos resultados foi, sem sombra de dúvida, o preço do minério, que caiu vertiginosamente”, aponta Daronco.

Dólar

Após quatro pregões consecutivos de baixa, em que acumulou desvalorização de 6,10%, o dólar encerrou a sessão de hoje em leve alta de 0,21%, cotado a R$ 5,1743. Segundo operadores, o pregão foi marcado por realização de lucros e ajustes técnicos, em meio à formação da última taxa Ptax de julho - que serve para liquidação de contratos derivativos - e à rolagem de posições no mercado futuro de dólar.

O dólar encerra a semana com baixa de 5,90%. Trata-se da maior queda semanal desde a primeira semana de novembro de 2020, o que dá uma ideia da magnitude do movimento. Graças ao tombo nos últimos dias, a moeda termina julho com sinal negativo (-1,16%), após ter subido 10,15% em junho. No ano, a divisa apresenta perdas de 7,20%.

”O real vinha perdendo muito contra o dólar e uma reação era esperada. O que impulsionou muito o real e as moedas emergentes em geral nesta semana foi a alta de preços das commodities com a leitura de estímulos econômicos na China”, afirma o chefe de câmbio da Acqua-Vero Investimentos, Alexandre Netto, acrescentando que o fato de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) não ter acelerado o ritmo de alta de juros para 100 pontos-base, como especulado por parte do mercado, tirou fôlego da moeda americana.