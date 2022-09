Bolsa cai 2,30% após leitura sobre inflação dos EUA, e dólar é cotado a R$5,18

Em linha com a aversão global a risco que se impôs após a surpreendente leitura sobre a inflação nos Estados Unidos em agosto, em alta de 0,1% quando se esperava uma leve deflação no mês, o Ibovespa sacudiu menos do que os índices de Nova York, onde as perdas chegaram a superar 5% no fechamento (Nasdaq -5,16%). Já o dólar finalizou o dia cotado a R$ 5,1875, em alta de 1,77%.

Na B3, vindo de três altas, o índice caiu nesta terça-feira, 13, 2,30%, a 110.793,96 pontos, entre mínima de 110.521,95 e máxima de 113.400,22, saindo de abertura aos 113.398,09 pontos. Apesar da aversão a risco em véspera de vencimento de opções sobre o Ibovespa, o giro ficou em R$ 25,4 bilhões, acomodado na sessão. Na semana, a referência da B3 cede 1,34%, mas avança 1,16% no mês e 5,70% no ano.

Apesar da aversão a risco em véspera de vencimento de opções sobre o Ibovespa, o giro ficou em R$ 25,4 bilhões, acomodado na sessão Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

“O volume que se desenhou na sessão parece mostrar um mercado em modo de espera aqui, ainda mostrando resiliência em vista do estágio bem mais avançado no ciclo de elevação de juros quando comparado ao exterior. Mesmo setores com exposição a juros, como os de consumo e construção, tiveram ajustes relativamente discretos na sessão”, diz Naio Ino, gestor de renda variável da Western Asset.

“Lá fora, com o CPI de agosto, a expectativa de aumento de 75 pontos-base na taxa de juros dos Estados Unidos virou piso para setembro, com parte do mercado se posicionando agora para aumento de 100 pontos-base nesta reunião. E a incerteza se estende a novembro, com expectativa de que a alta de 75 pontos venha a se repetir.”

Câmbio

Afora uma pequena queda na abertura dos negócios, antes da divulgação do CPI, o dólar à vista operou em alta firme durante todo o pregão, chegando a superar o teto de R$ 5,20 ainda pela manhã, quando registrou máxima a R$ 5,2085. A moeda se afastou das máximas no início da tarde e, mesmo com deterioração dos índices acionários em Nova York e mínimas do Ibovespa na segunda etapa, não teve fôlego para tocar novamente R$ 5,20.

No fim da sessão, a divisa era cotada a R$ 5,1875, em alta de 1,77%. O contrato de dólar futuro para outubro, principal termômetro do apetite por negócios, teve giro forte, acima de US$ 15 bilhões. O real, que costuma apanhar mais que seus pares em episódios de aversão ao risco, desta vez não ficou na lanterninha. Peso chileno e rand sul-africano amargaram perdas mais fortes.

A corrida global ao dólar foi deflagrada pela decepção com a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em agosto. Com o CPI acima do esperado, a tese de que a inflação americana já tinha atingido seu pico e passaria a arrefecer, responsável pela recuperação recente dos ativos de risco, caiu por terra. Tanto que uma ala do mercado passou até a especular com a possibilidade de alta de 100 pontos-base na taxa de juros americana pelo Federal Reserve na semana que vem, dia 21.

Em Nova York, as bolsas entraram em rota descendente, com perdas superiores a 4% no fim da tarde. O retorno da T-note de 2 anos, mais ligado às expectativas para o ciclo de aperto monetário nos EUA, avançou mais de 3%, tocando 3,787% na máxima. Termômetro do comportamento da moeda americana frente a pares fortes, o índice DXY voltou a se aproximar dos 110,000 pontos, com máxima acima dos 109,800 pontos em meio a ganhos de mais de 1% do dólar frente ao euro, iene e libra esterlina.