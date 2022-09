Bolsa tem alta de 1,21%, terceira do mês, e dólar cai a R$ 5,15

O Ibovespa engatou o terceiro pregão consecutivo de alta de 1,21%, acumulando ganhos de 2,45% em setembro, ainda que na contramão das bolsas na Europa, que encerraram o dia majoritariamente no negativo diante de incertezas a respeito do impacto da crise energética e a extensão de seus efeitos sobre a economia daquele continente. Sem a referência e a liquidez de Nova York, onde foi feriado, a Bolsa fechou aos 112.203,35 pontos, pegando carona desde o início da sessão na alta do minério de ferro, impulsionado pelos estímulos dados por Pequim. Já o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,15.

Entre mínima de 110.864,76 e máxima de 112.671,39 pontos, o índice fechou em alta de 1,21%, aos 112.203,35 pontos, saindo de abertura aos 110.867,93 pontos. Muito enfraquecido pelo feriado em Nova York, o giro financeiro ficou em R$ 19,4 bilhões na sessão. Em setembro, o Ibovespa avança 2,45%, colocando os ganhos do ano a 7,04%.

Bolsa pega carona na alta do minério de ferro, impulsionado pelos estímulos dados por Pequim em dia de feriado nos Estados Unidos Foto: Werther Santana/Estadão

Não fosse pelo ruído interno sobre a troca na diretoria da estatal, que pesou negativamente na maior parte da sessão, Petrobras teria dado maior contribuição espelhando a alta do petróleo, que fechou acima de 2% no mercado internacional diante do anúncio de corte de produção pela Opep+.

“Enquanto uns sofrem, outros comemoram. O Ibovespa hoje foi fortemente beneficiado pelo mesmo fator que preocupa mercados europeus: a oferta limitada de commodities”, observa Paula Zogbi, analista da Rico Investimentos, destacando o desempenho do segmento de materiais básicos na B3 nesta segunda-feira, com o IMAT em alta de 1,97% no fechamento.

Câmbio

O dólar abriu a semana em baixa no mercado doméstico de câmbio, voltando a testar o patamar de R$ 5,15, em meio ao avanço dos preços das commodities na esteira de anúncio de estímulos monetários na China. Houve relatos de entrada de fluxo externo e movimento de ajustes e realização de lucros, dado que a divisa fechou a semana passada com alta de 2,10%. Operadores ressaltam, contudo, que a ausência dos mercados americanos, fechados pelo feriado do Dia do Trabalho nos EUA, deprimiu a liquidez e deixou a formação da taxa de câmbio mais suscetível a negócios pontuais.

Continua após a publicidade

Afora uma alta esporádica e bem limitada nos primeiros minutos do pregão, quando registrou a máxima da sessão (R$ 5,1904), o dólar operou em baixa ao longo de toda o dia. À tarde, renovou sucessivas mínimas, flertando com rompimento do piso de R$ 5,15, ao tocar R$ 5,1507 (-0,66%). No fim, a divisa era cotada a R$ 5,1540, em baixa de 0,59%. Termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para outubro apresentou giro deprimido, inferior a US$ 8 bilhões.

“O que está impactando o dólar hoje é mesmo essa alta mais forte das commodities. Parece que existe um fluxo bom para a Bolsa ajudando o câmbio”, afirma o analista de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão, ressaltando que a liquidez esta muito reduzida. “A única coisa que podemos prever para o câmbio é muita volatilidade. Além das questões externas, temos um período conturbado com as eleições”.

No exterior, o dólar subiu em relação a moedas fortes, em especial o euro, que atingiu o menor nível em 20 anos, abalado pela crise energética na Europa. A estatal russa Gazprom interrompeu o fornecimento de gás ao continente por meio do gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado pretextando necessidade de manutenção. A Europa sofre com a combinação de perda de fôlego da atividade com inflação recorde.