Bolsa sobe 2,17%, e dólar fecha o dia cotado a R$ 5,14

O Ibovespa subiu 2,17% na sessão, aos 112.300,41 pontos, e acumulou ganho de 1,30% em relação ao pregão de sexta-feira passada. O dólar saiu da casa dos R$ 5,20 e encerrou o dia em R$ 5,1476, recuo diário de 1,13% e semanal de 0,72%.

Aqui, a deflação menor do que a prevista no IPCA de agosto foi absorvida logo pela manhã, à medida que emergiu a visão de que o Banco Central já cumpriu seu trabalho e vai esperar para ver os efeitos do aperto. A desaceleração nos preços ao consumidor e ao atacado na China também foi bem-recebida. Neste ambiente, os agentes dobraram a aposta nos ativos de risco, que terminaram a semana com valorização expressiva.

Deflação menor do que a prevista no IPCA e desaceleração nos preços ao consumidor e ao atacado na China contribuíram para valorização dos ativos de risco Foto: Reuters

O dia também foi de apetite por risco no exterior, desde a sessão asiática passando pela europeia até a americana, onde os ganhos chegaram a 2,11% em Nova York (Nasdaq) nesta sexta-feira - na semana, o índice de tecnologia avançou 4,14% e o amplo (S&P 500), 3,65%.

Na B3, a alta de 1,30% ao longo da semana reverteu a perda de 1,28% observada no período anterior. Nesta sexta, o Ibovespa oscilou entre mínima de 109.922,25, da abertura, e máxima de 112.539,89 pontos, com giro financeiro a R$ 28,7 bilhões. No mês, o índice sobe 2,54% e, no ano, 7,13%.

“No dia e na semana, o desempenho foi surpreendente aqui e no exterior, muito em função da percepção de que a inflação tenha já passado do pico, acomodando-se em direção, quem sabe, de 7% ou mesmo 6% ao ano”, diz André Luzbel, head de renda variável da SVN Investimentos. “A moderação de ritmo da inflação tem se refletido nas curvas de juros, mesmo no exterior, o que explica o apetite recentemente visto em ações com maior exposição a juros, como as de varejo, em um otimismo talvez exagerado para o momento.”

Ele menciona a recuperação vista na semana mesmo em mercados com maior exposição à crise de energia - que inclui não apenas o fornecimento de gás russo mas também uma intensa seca - ainda em curso na Europa, como Frankfurt (no mês, DAX sobe 1,97%). “Parece haver um movimento de curto prazo induzindo esta recuperação, mas há razões para manter cautela. Houve, digamos, uma recuperação pontual com zero notícia positiva. Os juros no ponto em que estão favorecem colocar algum dinheiro no bolso, fazer caixa.”

Câmbio

A onda de enfraquecimento global do dólar, em dia marcado por valorização das commodities e alta firme das bolsas aqui e em Nova York, deu o tom aos negócios no mercado doméstico de câmbio nesta sexta-feira, 9. Em meio a relatos de fluxo estrangeiro para ações e renda fixa domésticas, o dólar operou em baixa desde a abertura do pregão e encerrou o dia em queda de 1,13%, cotado a R$ 5,1476, com mínima a R$ 5,1422. Com o tombo desta sexta, a moeda encerra a semana em baixa de 0,72% e marca desvalorização de 1,04% no mês.

Por aqui, a deflação de 0,36% do IPCA em agosto (menor que a mediana de -0,40% de Projeções Broadcast) - aliada a núcleos ainda pressionados e avanço no índice difusão - pode dar sustentação à possibilidade de alta adicional da taxa Selic neste mês e manutenção da taxa em níveis elevados por mais tempo. Isso, em tese, desestimula posições contra o real. A semana foi marcada justamente por falas cautelosas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do diretor de política monetária da instituição, Bruno Serra. Ambos desautorizaram apostas mais contundentes em afrouxamento monetário no primeiro semestre de 2023.

Um dos gatilhos para a retomada do apetite ao risco seria a possibilidade de novos estímulos monetários na China, cuja inflação mostrou sinais de desaceleração em agosto. Profissionais também comentaram que a moeda americana vem de uma rodada expressiva de fortalecimento no exterior, o que abria espaço para ajustes e realização de lucros, apesar de o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) manter o tom duro contra a inflação e esfriar apostas em redução dos juros ao longo de 2023.

Diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller disse nesta sexta apoiar “aumento significativo” na reunião do BC americano no dia 21 e continuidade do processo de alta de em 2023, com juro terminal na casa de 4%. Presidente do Fed de Kansas City, Esther George defendeu “firmeza” no processo de aperto monetário. Ambos têm poder de voto este ano.