Apesar de cautela pré-eleitoral e mau humor externo, Bolsa fecha em alta de 0,73%

O mau humor internacional e a cautela pré-eleitoral influenciaram o mercado financeiro no dia, mas não impediram que a Bolsa brasileira fechasse em território positivo. Nesta quinta-feira, 29, a B3 fechou o pregão subindo 0,73%, aos 107.664 pontos. Já o dólar foi pressionado pelo cenário externo e voltou a ganhar força ante o real: a alta no dia foi de 0,86%, para R$ 5,39.

Apesar da alta do dia, o Ibovespa tem queda de 3,63% na semana e de 1,7% no mês, faltando apenas um pregão para o encerramento de setembro. No ano, o ganho é limitado a 2,71%. Com o maior valor de fechamento desde o fim de julho, a moeda americana acumula ganhos de 2,8% na semana, o que leva a valorização em setembro para 3,73%.

Leia também ‘Temos uma proposta fiscal já em discussão’, diz secretário do Tesouro

“Pela manhã houve pressão nos juros (futuros), devido ao mercado lá fora, que não esteve muito favorável hoje, ainda nervoso com a dinâmica de atividade nos Estados Unidos. Hoje, os dados de pedidos de auxílio-desemprego ficaram abaixo do esperado, em sinal de mercado de trabalho muito aquecido ainda”, analisa Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo Investimentos.

O cenário combinou também com as novas declarações de dirigentes regionais do Fed, como Bullard (St. Louis) e Mester (Cleveland), sobre a continuidade do ciclo de alta de juros no país, segundo o economista.

Segundo a economista Bruna Centeno, especialista em renda fixa da Blue3, os dados dos EUA reforçam a expectativa de alta de juros nos EUA, o que muda a relação entre risco e retorno entre ativos, castigando bolsas e moedas emergentes. “A economia americana está ainda aquecida e a inflação, elevada. O que estamos vendo hoje é um ‘risk off’ (fuga do risco) muito forte”, disse Centeno, que não viu grande influência da tensão pré-eleitoral sobre os preços de ativos nesta quinta-feira.

Moeda americana apresenta alta na semana até esta quinta Foto: Divulgação

O gerente da mesa de derivativos financeiros da Commcor, Cleber Alessie, diz que o impacto de eventual cautela pré-eleitoral sobre a dinâmica da taxa de câmbio nos últimos dias e no pregão de hoje é muito reduzido. “O que estamos vendo é um contágio vendo de fora. Ambos os candidatos que lideram as pesquisas são mal vistos do ponto de vista fiscal. O populismo vai continuar seja qual for o resultado da eleição”, afirma.

Continua após a publicidade

Para o gerente da Commcor, Cleber Alessie, o mercado global passa por um momento de rebalanceamento de ativos diante da expectativa de juros mais altos nos EUA e de possível recessão global. Esse movimento mantém o ambiente de dólar forte no mundo no curto prazo e castiga divisas emergentes como o real. “Não vejo esse dólar forte no mundo como sustentável. Nos níveis atuais, o real está bastante atraente.”