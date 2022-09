Bolsa cai 0,22%, e dólar fecha o dia cotado a R$ 5,17

O Ibovespa fechou o dia com perda de 0,22%, aos 110.546,67 pontos, com giro financeiro a R$ 39,9 bilhões, relativamente moderado para um dia de vencimento de opções sobre o índice. Na semana, a referência da B3 cai 1,56%, limitando os ganhos do mês a 0,93% e os do ano a 5,46%. Já o dólar encerrou a sessão cotado a

“Foi um típico dia de ressaca, ainda refletindo a leitura acima do consenso para a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, na terça-feira”, diz Felipe Moura, analista da Finacap. O mercado ainda digeriu nesta quarta um dado que reforça o sinal ‘hawkish’, que já vinha da comunicação do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole, semanas atrás.”

“Com a perspectiva de que os juros possam subir até 100 pontos-base agora em setembro, nos Estados Unidos, e incerteza sobre o que virá a seguir, na reunião de novembro, o cenário de ‘hard landing’ volta a ganhar força. É difícil, numa economia grande como a americana, evitar que isso aconteça com o grau ainda exigido de ajuste na política monetária para controlar a inflação”, acrescenta.

Resultado do Ibovespa reflete a leitura para inflação ao consumidor nos Estados Unidos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Câmbio

Após avançar 1,77% na terça-feira, 13, na esteira da liquidação de ativos de risco provocada pelo susto com a inflação ao consumidor nos EUA em agosto, o dólar apresentou oscilações modestas na sessão desta quarta-feira. Com variação de apenas cerca de quatro centavos entre a mínima (R$ 5,1510) e a máxima (R$ 5,1980), a divisa acabou encerrando o dia cotada a R$ 5,1782, em baixa de 0,18%. Na semana, apresenta valorização de 0,59%.

Segundo operadores, o pregão foi marcado por cautela e ajustes finos de posições. A falta de apetite por negócios se refletiu no giro reduzido do contrato futuro de dólar para outubro, de menos de US$ 10 bilhões. Sem surpresas com o índice de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA em agosto, não houve mudanças relevantes na perspectiva para o ritmo e a magnitude da alta de juros pelo Federal Reserve - principal norteador do comportamento da moeda americana tanto lá fora quanto no mercado doméstico, uma vez que a corrida eleitoral tem sido deixada em segundo plano.

Continuam majoritárias as expectativas de que o BC americano vai anunciar uma alta de 75 pontos-base na taxa básica - hoje na faixa entre 2,25% e 2,50% - na semana que vem (dia 21). Uma ala do mercado aventa a possibilidade de elevação de 100 pontos-base, dada a resistência e a disseminação da inflação. Os ativos parecem já terem incorporado a possibilidade Fed Funds acima de 4% no fim deste ano.

O PPI dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto ante julho, em linha com o esperado. O núcleo do índice - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - avançou 0,4%, acima do das expectativas (0,3%), mas sem provocar marolas no mercado. No acumulado de 12 meses encerrados no mês passado, o PPI saltou 8,7%, enquanto o núcleo subiu 5,6%.